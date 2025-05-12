شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب...صحيفة اسبانية تتوقع انهيار التهدئة بين الولايات المتحدة والحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - �وقعت صحيفة اسبانية ان تكون التهدئة العسكرية الطارئة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي قصيرة الأجل معتبرة ان السبب الحقيقي وراء قرار إدارة "ترمب" وقف الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في اليمن يتمثل في تهيئة أجواء هادئة أثناء زيارة الرئيس الأمريكي إلى السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى.
وأكدت صحيفة " El Salto" الاسبانية في تقرير لها -اطلع عليه المشهد اليمني - إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب " أراد من خلال تعليق الحملة العسكرية الجوية الامريكية ضد الحوثيين أراد إسكات البنادق في الخليج قبل بدء زيارته للمنطقة غدا الاثنين.
واشارت الصحيفة إلى " إن الكثيرين في المنطقة يأملون أن تؤدي لقاءات ترامب مع عدد من الزعماء العرب، وخاصة من المملكة العربية السعودية، إلى تحفيز المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق إقليمي شامل يتضمن هدنة في قطاع غزة. لكن مصادر مقربة من البيت الأبيض تحذر من أن دافع ترامب لهذه الرحلة تجاري أكثر".
ولفتت إلى "أن الهدنة بين ترامب وجماعة الحوثي في اليمن، تثير استياء القادة الإسرائيليين، الذين يرون أن الاتفاق لا يتطلب وقف الهجمات ضد بلادهم" منوهة "الى انه وعقب إعلان ترامب اتفاقه مع الحوثيين في وقف الحرب، أكدت الجماعة في اليمن أن منصات إطلاق الصواريخ التابعة لها ستواصل إطلاق الصواريخ حتى "تتجاوز قدرات إسرائيل".
وأكدت الصحيفة ان "مايك هاكابي، مبعوث البيت الأبيض إلى إسرائيل اشار في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية إسرائيلية، إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها سبب للتشاور مع إسرائيل بشأن اتفاق يحمي السفن الأميركية في البحر الأحمر وأن " واشنطن لن ترد على هجمات الحوثيين ضد إسرائيل ما لم تؤثر على أي من المواطنين الأميركيين البالغ عددهم 700 ألف نسمة المقيمين في إسرائيل".
