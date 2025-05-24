شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق خطير داخل الجماعة...ضربة خاطفة من الموساد تهز الحوثيين في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في عملية استخباراتية نوعية تُعد الأخطر حتى الآن، تمكن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" من توجيه ضربة موجعة لميليشيا الحوثي عبر اختراق أمني دقيق نفذه داخل العمق الحوثي، وأدى إلى تدمير خمس مخازن أسلحة في ضواحي العاصمة صنعاء، وفقًا لما كشفته مصادر يوم الجمعة لوسائل إعلام محلية.



وقالت المصادر إن وحدات خاصة مرتبطة بالموساد نجحت في زرع عبوات ناسفة داخل مخازن استراتيجية تضم صواريخ أرض - جو وطائرات مسيّرة، من خلال عناصر تم تجنيدهم سريًا من داخل صفوف الميليشيا، وتم تفجيرها عن بُعد بشكل متزامن في خمس مواقع مختلفة: قاع القيضي، صرف (الجميمة)، خشم البكرة، الحتارش، وسعوان.



ووصفت المصادر التفجيرات بأنها "ضربة مركّزة"، تسببت في تدمير شامل للمستودعات المستهدفة، خاصة في منطقة الحتارش، حيث أدى انفجار عنيف إلى انهيار منازل سكنية قريبة، ما أسفر عن أضرار بشرية ومادية جسيمة وسط حالة من الذعر والارتباك في صفوف السكان.



وبحسب المصادر، تعيش قيادة الحوثيين حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق، وسط استدعاءات وتحقيقات سرية مع عدد من القيادات الميدانية، يُشتبه بتورطها أو تسهيلها تسريب المعلومات والعبوات الناسفة التي استخدمت في العملية.



وتعتبر هذه العملية النوعية بمثابة "زلزال أمني" داخل معاقل الحوثيين، إذ كشفت عن اختراق استخباراتي خطير لتركيبة الجماعة وأجهزتها الأمنية، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحوثيين على حماية ترسانتهم العسكرية في المرحلة المقبلة.