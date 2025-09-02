شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يمضي في خطة احتلال غزة رغم معارضة الجيش وانتقادات دولية والان مع التفاصيل

في خطوة تصعيدية، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدمًا في خطته لاحتلال مدينة غزة بالكامل، متجاهلاً معارضة الجيش الإسرائيلي وانتقادات دولية متزايدة، بما في ذلك من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تلقى 60 ألف جندي احتياط إسرائيلي أوامر بالاستدعاء استعدادًا لهذه العملية.



ويُنتظر أن يلتحق 40 ألف جندي احتياط بوحداتهم، نصفهم مقاتلون سيتولون مهام القوات النظامية على مختلف الجبهات. تأتي هذه الخطوة وسط أزمة ثقة متنامية بين القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل، حيث أيّد كبار المسؤولين في الجيش والموساد والشاباك إبرام صفقة جزئية مع حماس لتبادل الأسرى، تشمل وقف إطلاق نار لمدة 6 أيام مقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء و10 جثث لقتلى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".

ورغم هذا التأييد، يصر نتنياهو على المضي في خطة احتلال غزة، والتي أقرها وزير الدفاع الإسرائيلي رسميًا في منتصف أغسطس.



وقد قُدّم التماس إلى المحكمة العليا لمنع تنفيذ القرار، بحجة أنه يتعارض مع موقف الجيش.



من جانبها، أدانت العديد من الدول الغربية والعربية والمنظمات الدولية خطة الاحتلال الكامل لغزة، محذرة من تداعياتها الكارثية على السكان في ظل عدم وجود مناطق آمنة.

كما أعلنت الأمم المتحدة رسميًا في 22 أغسطس عن حالة مجاعة في القطاع، حيث يعيش نحو 500 ألف شخص في وضع "كارثي".

وفي سياق متصل، أشار ترامب إلى أن استمرار الحرب يضر بصورة إسرائيل الدولية، رغم تأكيده السابق على دعمه لتل أبيب في حربها ضد حماس.