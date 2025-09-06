شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الحوثيين برد قاسٍ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، جماعة الحوثيين في اليمن برد قاسٍ، بعد تصاعد الهجمات الصاروخية على إسرائيل، مستشهداً بما جاء في العهد القديم.

وغرد كاتس عبر منصة «إكس»: «الحوثيون يطلقون الصواريخ مجدداً على إسرائيل. (ضربة الظلام)، (ضربة الأبكار)، سنكمل جميع الضربات العشر». ويشير كاتس بذلك إلى الضربات العشر التي أُنزِلت على مصر وفق سِفر الخروج لإجبار فرعون على تحرير بني إسرائيل من العبودية، حيث تُعدّ «ضربة الأبكار» الأخيرة والأقسى بينها وكانت سبباً في تحرير بني إسرائيل.

وفي صباح الخميس، أُطلق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، لكنه سقط خارج الأراضي الإسرائيلية، وذلك بعد يوم من اعتراض صاروخين أطلقهما الحوثيون.

من جانبه، أكد المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، مؤكداً استمرار الهجمات بعد مقتل رئيس وزرائهم و11 مسؤولاً آخرين في غارات جوية إسرائيلية على صنعاء الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد مستمر منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق للحركة على جنوب إسرائيل. ومنذ ذلك الحين، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل بانتظام، وغالباً ما يتم اعتراضها، كما نفذوا هجمات بحرية على سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل، في إطار دعمهم للفلسطينيين في غزة.

وردّت إسرائيل منذ أشهر بضربات جوية تستهدف مواقع الحوثيين ومنشآتهم وقيادييهم، في محاولة للحد من تهديداتهم.