شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة يمنية تعلن فقدان ابنتها في القاهرة بعد سفرها من مطار عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت أسرة المواطنة اليمنية فاطمة محمد سلام مسعود عن فقدانها في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك عقب مغادرتها مطار عدن الدولي يوم الأربعاء الموافق 27 أغسطس 2025 متجهة إلى القاهرة.

وقالت الأسرة في بلاغ نشرته لوسائل الإعلام إن فاطمة سافرت بمفردها بعد أن رفضت سلطات مطار عدن السماح بسفر مرافقها لعدم وجود موافقة أمنية، مشيرة إلى أنها اختفت فور وصولها إلى القاهرة ولم تصل عنها أي أخبار منذ ذلك الحين.

وناشدت الأسرة الجهات المختصة وكل من يملك أي معلومات عنها سرعة التواصل عبر الأرقام التالية:

???? مصر: 01080001990

???? اليمن: 0096775149209