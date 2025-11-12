بعد دعوة خادم الحرمين لإقامتها اليوم الخميس.. كيفية أداء صلاة الاستسقاء في السعودية

يتساءل الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية عن كيفية أداء صلاة الاستسقاء التي من المقرر إقامتها اليوم الخميس في كافة مناطق المملكة إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية أداء صلاة الاستسقاء بطريقة صحيحة والدعاء المستحب.

كيفية أداء صلاة الاستسقاء في السعودية

صلاة الاستسقاء هي سنة مؤكدة عند تأخر نزول الأمطار والجذب، وتؤدي جماعة كصلاة العيد بعد 15 دقيقة من شروق الشمس، ويدعوا إليها امام المسلمين، ويخرج إليها كل الناس صغاراً وكباراً ورجالاً ونساءً، وهم خاشعين متضرعين متواضعين كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.

وصلاة الاستسقاء ركعتان، حيث يكبر في الركعة الأولى 7 مرات غير تكبيرة الإحرام، والركعة الثانية يكبر فيها 5 مرات، ثم تقام الخطبة، ويكثر من الاستغفار، وقراءة الآيات التي تأمر به، والاكثار من الدعاء وطلب الغيث.

ويسن بعد الخطبة تحويل الرداء أثناء الدعاء، وجعل الرداء الأيمن على الأيسر، تفاؤلاً بأن يحول الله القحط إلى الخصب، وترفع اليدين نحو السماء والدعاء وانت متوجهاً نحو القبلة.

إقامة صلاة الاستسقاء اليوم الخميس في كافة مناطق السعودية

ستقام صلاة الاستسقاء في كافة مناطق السعودية اليوم الخميس 22 جمادى الأولى 1447، الموافق 13 نوفمبر 2025، إنفاذاً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أن الصلاة سوف تقام في المصليات والجوامع بعد شروق الشمس ب 15 دقيقة، وسوف يكون وقتها في مدن المملكة كالتالي:

- مكة المكرمة: الساعة 6:45 .

- المدينة المنورة: الساعة 6:51.

- الرياض: الساعة 6:22.

- بريدة: الساعة 6:36.

- تبوك: الساعة 7:09.

- الدمام: الساعة 6:12.

- أبها: الساعة 6:30.

- حائل: الساعة 6:47.

- عرعر: الساعة 6:56.

- جازان: الساعة 6:28.

- نجران: الساعة 6:22.

- الباحة: الساعة 6:36.

- سكاكا: الساعة 6:57.