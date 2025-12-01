شكرا لبحثكم عن خبر توقف مؤقت لموقع «يمني سبورت – رياضة» بسبب خلل تقني وجارٍ العمل على معالجته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن موقع «يمني سبورت – رياضة» عن تعرضه لتوقف مؤقت عن الظهور على شبكة الإنترنت، نتيجة صعوبات تقنية ومالية خارجة عن الإرادة.

وأوضح القائمون على الموقع أنهم يعملون حالياً بالتنسيق مع الشركة المستضيفة على معالجة الخلل وإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، مؤكدين أن الموقع سيعود للعمل خلال الساعات المقبلة.

وأكدت إدارة «يمني سبورت – رياضة» حرصها على استمرار تقديم المحتوى الرياضي للجمهور، مقدّمة اعتذارها للمتابعين عن هذا التوقف الطارئ.