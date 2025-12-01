شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الأرجنتين يلغي سفره إلى واشنطن لحضور قرعة كأس العالم 2026 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت وكالة الأنباء الإسبانية أن الرئيس الأرجنتيني خابيير ميلي قرر إلغاء سفره إلى الولايات المتحدة لحضور قرعة بطولة كأس العالم 2026 المقررة فى واشنطن 5 ديسمبر، وفقاً لما أعلنه مانويل أدورني رئيس مجلس الوزراء الأرجنتيني.

واشنطن تستضيف قرعة كأس العالم 2026

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخامس من ديسمبر المقبل موعداً لسحب مراسم سحب قرعة نهائيات كأس العالم 2026، فى مركز "كينيدي للفنون" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ومن المنتظر أن تقوم قناة "بي إن سبورت" الرياضية الإخبارية بإذاعة مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026.

ولم يقدم أدورني عبر منصة "إكس" أي تفسير لهذا القرار المفاجئ، خصوصاً بعد أن كانت مصادر حكومية أكدت سابقاً مشاركة ميلي في الحدث، الذي سيشهد أيضاً حضور نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

يذكر أن منتخب الأرجنتين بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم التي أقيمت عام 2022 في قطر، حجز مقعده في مونديال 2026، وذلك بعدما تصدر جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية.

إيران تكشف أسباب مقاطعة قرعة كأس العالم 2026

على صعيد متصل، كشفت شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية اليوم، الجمعة، أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم قرر مقاطعة قرعة بطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الاتحاد الإيراني لكرة القدم، إنه فى ظل تعنت الخارجية الأمريكية وامتناعها عن إصدار التأشيرات لاتحاد كرة القدم الإيراني للمشاركة فى قرعة كأس العالم، أعلن الاتحاد مقاطعته لهذه المراسم".

وأوضح الاتحاد الإيراني لكرة القدم، أنه اتخذ هذا القرار بعد تشديد وزارة الخارجية الأميركية في إصدار التأشيرات لمعظم المسؤولين الإيرانيين فى الاتحاد الكروي الذين تقدّموا بطلب الحصول على فيزا لحضور مراسم قرعة كأس العالم".