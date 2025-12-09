شكرا لبحثكم عن خبر مبجر وبن جرادي يدشّنان اختبارات الفصل الأول في مدارس صيرة ويتفقدان مشروع مدرسة الطويلة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن – إعلام المديرية

دشّن وكيل محافظة عدن لقطاع التربية والتعليم عوض بن عوض مبجر، ومدير عام مديرية صيرة الدكتور محمود نجيب بن جرادي، اليوم، سير اختبارات الفصل الأول للعام الدراسي 2025/2026 في عدد من مدارس التعليم الأساسي بالمديرية.

وقام مبجر وبن جرادي، يرافقهما مدير مكتب التربية والتعليم في صيرة علاء جميل مانا، بزيارة عدد من القاعات الاختبارية، حيث اطّلعوا على سير العملية الامتحانية، وانضباط المراقبين، وآليات توزيع الأسئلة، إضافة إلى متابعة أداء الطلاب والطالبات خلال الاختبارات.

وأشاد الوكيل مبجر بجهود مكتب التربية والتعليم في المديرية في الإعداد والتنظيم، مؤكداً حرص السلطة التربوية على تهيئة بيئة تعليمية مستقرة تضمن للطلاب أداء امتحاناتهم في أجواء هادئة ومطمئنة.

بدوره، شدد مدير عام المديرية الدكتور بن جرادي على اهتمام السلطة المحلية بدعم العملية التعليمية وتوفير كل السبل الممكنة لإنجاح الاختبارات، منوهاً بأهمية تعاون كافة الأطراف لضمان سير الامتحانات وفق الخطة المعتمدة.

وفي سياق متصل، تفقد وكيل المحافظة ومدير عام المديرية مشروع الأعمال الإضافية في مدرسة الطويلة، المموّل من المجلس المحلي بمديرية صيرة، والمنفذ من قبل شركة باسباع للمقاولات العامة.

واطلع مبجر وبن جرادي على مستوى الإنجاز في المشروع، والذي يشمل بناء عدد من الصفوف الدراسية الإضافية، وإنشاء مختبر تعليمي، إلى جانب بناء حمّامات جديدة؛ وذلك بهدف تعزيز البنية التعليمية وتحسين البيئة المدرسية للطالبات.

وأكد المسؤولان ضرورة الإسراع في استكمال تنفيذ المشروع لتمكين الطلاب من العودة إلى مدرستهم في أقرب وقت، مشددَين على أن المديرية تولي المشاريع التعليمية أولوية قصوى نظراً لأثرها المباشر على المجتمع وتطوير العملية التعليمية.