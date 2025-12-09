شكرا لبحثكم عن خبر عبر الاتصال المرئي..مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتوزيع الكسوة الشتوية "كنف" على الفئات الأكثر احتياجًا والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
الرياض- خاص
وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية - عبر الاتصال المرئي - مع مؤسسة يماني للتنمية والأعمال الانسانية، اتفاقية تعاون مشترك لتوزيع الكسوة الشتوية ( كنف ) على الفئات الأكثر احتياجًا في محافظات حضرموت، الضالع، لحج، تعز، مأرب بالجمهورية اليمنية.
ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وذلك في مقر المركز بالرياض.
وسيجري بموجب الاتفاقية توزيع (20.850) قسيمة شرائية على المستفيدين لكي يتمكنوا من شراء ملابس الكسوة الشتوية عن طريق المتاجر المعتمدة بما يتناسب مع احتياجاتهم، ولمساعدتهم في مواجهة تحديات فصل الشتاء القاسي.
ويأتي ذلك في سياق جهود المملكة ممثلة بالمركز لتعزيز البرامج الإغاثية والمساعدات الإنسانية وإيصال الدعم للأسر المحتاجة والمتضررة، وامتدادًا لسلسلة التدخلات الموسمية والطارئة التي ينفذها المركز سنويًا في العديد من الدول ذات الاحتياج.
كانت هذه تفاصيل خبر عبر الاتصال المرئي..مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لتوزيع الكسوة الشتوية "كنف" على الفئات الأكثر احتياجًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.