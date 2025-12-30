موعد أهلية حساب المواطن الدفعة 73 وخطوات الاستعلام

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - حساب المواطن هو برنامج دعم للمواطنين السعوديين من قبل الحكومة السعودية وأحد البرامج الكثيرة التي توفرها المملكة لدعم مواطنيها تخفيف أعباء الحياة عنهم، خاصة المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لكي تضمن لهم حياة كريمة فيتم صرف مبلغ الضمان كل شهر في مواعيد محددة.

وتتيح البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج خدمة الاستعلام عن أهلية المستفيد من البرنامج للحصول على الدعم لكل شهر، لكي تضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويمكنكم الاستعلام عن أهلية البرنامج باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن .

قم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رمز التحقق وتأكد من صحة البيانات المدخلة.

اضغط على أيقونة “الاستعلام عن أهلية حساب المواطن”.

وسوف تظهر لك نتائج الاستعلام سواء كنت مستحق أم لا، وفي حالة رفض طلبك يمكنك معرفة أسباب الرفض وتقديم اعتراض.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن

وقد قامت وزارة الموارد البشرية ووزارة التنمية الاجتماعية بتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يضمن الشخص حصوله على الدعم وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم بطلب للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم دائم بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يكون مالكا لأي عقارات أو أراضي مسجلة باسمه.

لا يقل عمره عن 18 عام.

ألا يتجاوز دخل الأسرة 20 ألف ريال سعودي.

موعد صرف حساب المواطن للدفعة 73

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية عن موعد صرف دعم حساب المواطن للمستفيدين من الدفعة 73 ويكون يوم العاشر من ديسمبر عام 2026 ويتم بدء صرف الدعم بعد ظهور نتائج الأهلية للبرنامج.

يعتبر برنامج حساب المواطن من أفضل البرامج بالمملكة العربية السعودية ويستفيد منه الكثير من المواطنين السعوديين، ولذلك يتساءل الكثير منهم عن موعد صرف الدعم لشهر ديسمبر في حالة انطباق الأهلية، وقد عرفنا في هذا المقال طريقة الاستعلام عن أهلية المستفيد للحصول على الدعم كما وضحنا بعض التفاصيل المتعلقة بشروط الاستحقاق والموعد المحدد لصرف دعم حساب المواطن.