موعد بداية شهر رمضان 2026 متي رمضان 1447 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 12:03 مساءً - موعد بداية شهر رمضان في السعودية تم التعرف عليه من خلال الحسابات الفلكية التي تم إجراؤها عن طريق فريق الطقس العربي، والتي سننقل كافة نتائجها من خلال موقع لحظات نيوز فيما سنسرده من خلال ما يلي، إذ من المهم معرفة موعد بدء الشهر المبارك الذي ينتظره الجميع بحسب ما أشارت إليه الأقمار الصناعية.

موعد بداية شهر رمضان في السعودية

تم الإعلان من قِبل فريق طقس العرب أن شهر رمضان فلكيًا سيكون في يوم 23 مارس لعام 1447 م، والجدير بالذكر أن القمر في هذه الليلة سيسبق الشمس بالغروب، حيث يحدث الغروب للقمر بتمام الساعة 05:54 م، وغروب الشمس سيكون في تمام الساعة 06:05 م وهو ما سيجعل رؤيته في هذا اليوم مستحيلة.

وبناءً على هذه التوقعات ستعلن السعودية في يوم 22 مارس عن تمام شهر شعبان وحلول أول يوم من شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضًا:وزارة التعليم السعودية توضح .. تعليق الدراسة في شهر رمضان

موعد الإمساك في شهر رمضان

بموجب إمساكية شهر رمضان تبين موعد الإمساك في شهر رمضان المبارك والذي يكون في تمام الساعة 04:37 فجرًا، حيث يتم السحور قبل ذلك بحوالي ساعة.

في حال لم يتم تناول وجبة السحور قبل ذلك بساعة يكون عليه الإمساك عن الإفطار بحوالي 15 دقيقة، ليكون شهر مبارك على الجميع بإذن الله تعالى ويتقبل الله منَّا ومنكم جميعًا به صالح الأعمال.

كم باقي على رمضان

جميعنا كمسلمين ننتظر هذا الشهر الكريم، ونبدأ في العد التنازلي تشوقًا ولهفة لهذا الشهر المبارك، ومن اليوم وبعرض موعد بداية شهر رمضان في السعودية يكون المتبقي على شهر رمضان الكريم 20 يوم فقط.

هذا الشهر المبارك الذي يحل علينا بالخير والبركات، وهو الشهر العظيم الذي ننتظره لنغسل به أنفسنا وقلوبنا من شرور أعمالنا، هو شهر الخير والبركة والإحسان، ننتظره لنؤدي به أجمل الأعمال.

اقرأ أيضًا: متى يبدأ الترم الثالث في السعودية

أدعية أول شهر رمضان

توجد الكثير من الأدعية التي يمكن للمسلمين استخدامها في هذا الشهر المبارك، وهي الأدعية التي نتمنى بها الخير لأنفسنا، وكذلك الأدعية التي نطلب بها من الله الرزق والصحة والعافية، في قولها عبادة وراحة لأنفسنا من كافة الأثقال التي نشعر بها على قلوبنا، وفي عرض موعد بداية شهر رمضان في السعودية سنوضح هذه الأدعية:

اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَا حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ وَلاَ فَاضِحٍ .

اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَالغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ.

اللهمَّ أهِلَّه علينا باليُمنِ والإيمانِ والسلامةِ والإسلامِ ربي وربُّك اللهُ .

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ المَسْأَلةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ العِلْمِ وَخَيْرَ العَمَلِ وَخَيْرَ الثَّوَابِ وَخَيْرَ الحَيَاةِ وَخيْرَ المَمَاتِ وَثَبِّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَارْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاَتِي وَاغْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ العُلَا مِنَ الجَنَّةِ.

شهر رمضان المبارك ننتظره جميعًا ونحن على وعد مع الله بالالتزام بجميع أوامره والحد من فعل المعاصي، فهو شهر الخير والإحسان، وبه تطهر قلوبنا من كل شر وسوء.

أسئلة شائعة

متى رمضان 2026 في المغرب؟

يوم 22 مارس.

ما هو دعاء ليلة القدر في رمضان؟

اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي.