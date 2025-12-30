موقف التسجيل كمستقل في الضمان الاجتماعي حال التواجد بنفس المسكن مع الأسرة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يستحق المواطن المستقل الحصول على هذا الدعم، وبدأت أن تنتشر عدد من التساؤلات حول موقف التسجيل كمستقل في الضمان الاجتماعي حال التواجد بنفس المسكن مع الأسر، وقد أعلنت الوزارة موقف هذا المستقل عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها.

موقف مستقل في الضمان الاجتماعي حال التواجد بنفس المسكن الأهل

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتقدم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، ولكن هناك مجموعة من التساؤلات عن ما هو موقف التسجيل في الضمان الاجتماعي كمستقل ولكنه يتواجد في نفس المسكن مع أهله.

وقد قدمت الوزارة الرد الصريح عن هذه التساؤلات وقالت أن الشخص الذي يريد التسجيل كمستقل في الدعم يجب أن يقدم الأوراق التي تثبت إنه يعيش في مكان بعيد عن أهله وأما في حالة تواجده مع أسرته لا يتم صرف هذا الدعم لأنه يكون مسجل تابع للأسرة.

الاعتراض عن أهلية الضمان الاجتماعي

قدمت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي المطور وهي الاعتراض على نتيجة الأهلية من خلال مجموعة من الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. اختر برامج الدعم الخاصة. حدد برنامج الضمان الاجتماعي. انقر على أهلية الاستحقاق. سوف يتم عرض الأهلية الخاصة بك. إرفاق جميع المستندات المطلوبة. تقديم صيغة كتابة بسبب الاعتراض. انقر على تقديم الطلب.

شروط دعم الضمان الاجتماعي

يوجد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم للحصول على الدعم من هذه البرنامج ومنها:

المتقدم سعودي الجنسية.

الإقامة بصفة أساسية داخل السعودية.

من أصحاب الدخل المتوسط أو المعدوم.

لا يكون لديه عقارات باسمه في السجلات.

