رقم نظام نور المجاني الموحد للدعم الفني 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - رقم نظام نور المجاني الموحد للدعم الفني لاعتباره واحدًا من أهم الأدوات التقنية التي تقدمها وزارة التعليم السعودية لتحسين تجربة التعليم والتواصل بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنذكر الرقم الموحد الذي يعتبر مصدر قيم لحل المشكلات التقنية وتوجيه المستخدمين خلال تجربتهم في نظام نور.

رقم نظام نور المجاني الموحد للدعم الفني

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن توفير خدمة الاتصال عبر الرقم الموحد 19996 لاستقبال استفسارات العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تتيح هذه الخدمة التواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء الذين سيكونون على استعداد للرد على جميع استفساراتك ومساعدتك في حل أي مشكلة تتعلق بالنظام التعليمي، تأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتحسين تجربة العملاء وتقديم الدعم اللازم لجميع المستفيدين من النظام التعليمي في المملكة.

رقم الدعم الفني لنظام نور

للتواصل المباشر مع ممثلي خدمة العملاء، يُمكنك الاتصال بسهولة على الرقم 0112669555، سيكون هؤلاء الممثلون على أتم الاستعداد للإجابة على استفساراتك وفحص المشكلة التي قد تواجهها، مع القدرة على حلها على الفور بواسطة فريق من المتخصصين، هذا الرقم يمثل واجهة مهمة للتواصل وتقديم الدعم للعملاء في العديد من القضايا المتعلقة بالخدمات والمعاملات.

خدمات نظام نور التعليمي

في سياق الحديث عن رقم نظام نور المجاني الموحد للدعم الفني، إليك الخدمات الخاصة التي يعرضها نظام نور التعليمي كما يلي:

يُمكن للمعلمين والطلاب الاطلاع على نتائج الاختبارات والامتحانات بسرعة وسهولة عبر نظام نور.

يتيح النظام التواصل السهل والفعّال بين المعلمين وأولياء الأمور من خلال إمكانية إرسال تقارير ونتائج الطلاب بشكل دوري.

يُسهل نظام نور عمليات التسجيل الإلكتروني للطلاب، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد.

يمكن للمعلمين مراقبة حضور وغياب الطلاب بدقة عبر النظام.

يوفر نظام نور أدوات لمتابعة المناهج التعليمية وضمان تحقيق الأهداف التعليمية.

يوفر النظام دعمًا فنيًا ومساعدة للمستخدمين لحل أي مشكلة تقنية قد تطرأ.

إن رقم نظام نور المجاني للدعم الفني يعكس التزام وزارة التعليم السعودية بتقديم تجربة تعليمية متميزة ومبتكرة للمعلمين والطلاب، يجسد هذا النظام روح التفاعل والتواصل البناء في مجال التعليم ويعزز الشفافية والجودة، إن توجيه الدعم الفني المجاني يسهم في تطوير العملية التعليمية ويجعل نظام نور أداة أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف التعليمية والنجاح الأكاديمي.