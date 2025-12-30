الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - أسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة 1447 حسب الخريطة الذكية يرغب العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالتعرف عليها بشكل تفصيلي ولذلك نستعرضها من خلال موقع لحظات نيوز، حيث إن هناك العديد من الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية لعدة أسباب نتعرف عليها كذلك.

أسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة 1447 حسب الخريطة الذكية

نتعرف من خلال ما يلي على أسماء الأحياء التي عليها هدد في المدينة المنورة 1447 حسب الخريطة الذكية والتي تتمثل فيما يلي:

1- حي قباء

يقع في داخل شمال المدينة المنورة ويبعد بـ 12 كيلو متر فقط عن منطقة وسط المدينة، كما أنه يعتبر واحد من الأحياء المثيرة للقلق ويرجع ذلك إلى كثرة الأنشطة غير القانونية، إلى جانب المباني غير المرخصة بها، وهذا يعد تهديدًا كبيرًا على الأمن العام والعمران البيئي كذلك.

2- حي العزيزية

من الجدير بالذكر أن حي العزيزية يقع في جهة الشمال الشرقي من المسجد النبوي، ويتم اعتباره من المناطق الحضارية هناك والتي تكتظ بالعديد من السكان داخل المدينة، أما بالنسبة إلى تهديدات الحي فهي تكمن في الازدحام المروري بالإضافة إلى التخطيط السيء للمرافق.

3- حي الشرائع

يعتبر هذا الحي مشهورًا باسم منطقة السلام حيث إنه يقع في الجهة الجنوبية من المسجد النبوي، ويعتبر من المناطق السكنية الكبيرة في المدينة، ولكنه يشهد كذلك العديد من التحديات التي تتعلق بالضوضاء والتكدس والتلوث البيئي كذلك.

4- حي الجديدة

يرجى العلم بأن حي الجديدة يقع في الجهة الشمالية الغربية في المدينة، ويعاني هذا الحي من عدم وضوح تخطيط المرافق أو الطرق به، مما يؤدي إلى حدوث ازدحام كبير في المرور وبالتالي يعمل على تعطيل سير الحياة بشكل يومي أمام كافة السكان وحتى أمام الزوار.

تعتبر المدينة المنورة واحدة من أهم الأماكن الدينية في المملكة السعودية كما أنها وجهة مهمة لجميع المسلمين في العالم من أجل أداء مناسك الحج والعمرة، وعلى الرغم من ذلك ولكنها تحتوي على بعض المناطق التي تواجه الكثير من التهديدات.