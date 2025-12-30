الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يقطع الضمان؟ وما هي طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية؟ كثرت تلك الأسئلة من قبل الأفراد الراغبين في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات الإلكترونية المُدرجة عبر بوابة خدمات التنمية الاجتماعية وعبر موقع لحظات نيوز سنعمل على تسليط الضوء عن الحقائق التي أفصحت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يقطع الضمان

يرغب الكثير من المواطنين في التوجه للتسجيل في التأمينات الاجتماعية مع أسبقية تسجيلهم ببرنامج الضمان الاجتماعي إلا أنهم أكثر تخوفًا من انقطاع مستحقات الضمان الاجتماعي عنهم وجراء ذلك تم الإفصاح من قبل منصة التأمينات الاجتماعية عن إجابة سؤال هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يقطع الضمان كما يلي:

التسجيل عبر منصة التأمينات الاجتماعية لا يتعارض بتاتًا مع استمرارية صرف مستحقات الدعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي المُطّور.

الربط فيما بين برنامج الضمان الاجتماعي والتأمينات يقتصر فقط على ضرورة الإفصاح عن إجمالي الراتب المُتحصّل عليه عبر التأمينات كمصدر دخل فعلي عند تعبئة بيانات التسجيل في الضمان الاجتماعي.

في حال ما إذا كان المستفيد مُسجلًا في التأمينات الاجتماعية ولن يهتم بالإفصاح عن راتب التأمينات عند تسجيله في برنامج الضمان الاجتماعي سوف يؤدي ذلك إلى إسقاط اسمه من برنامج الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضًا: طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات في السعودية

كيفية التسجيل في التأمينات الاجتماعية

بمُطالعة الإجابة التفصيلية عن سؤال هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يقطع الضمان يُمكن حينئذ التوجه من قبل أي من مستفيدي الضمان للتسجيل بالتأمينات الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولًا يتم الدخول على الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول على المنصة مع تحديد نوع المستفيد سواء أكان (أفراد/ منشأة..). بالنقر على أيقونة (تسجيل) يتم التوجه لتعبئة كافة البيانات المُدرجة بنموذج الطلب الإلكتروني. إرفاق المستندات المطلوبة للتسجيل والنقر على أيقونة (إرسال الطلب).

خدمات منصة التأمينات الاجتماعية

بمجرد التسجيل في التأمينات الاجتماعية يُتاح أمام المستفيد العديد من الخدمات الإلكترونية المُتاح تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، ومن أبرز تلك الخدمات نذكر الآتي:

صرف بدلات الأخطار المهنية.

إصدار شهادة بمقدار المعاش.

رد الرصيد الدائن للمشترك الاختياري.

صرف مستحقات عائلة السجين.

العناية بالعملاء.

تعديل بيانات الحساب البنكي.

صرف بدلات الأخطار المهنية.

تعديل أجر مشترك بأثر رجعي.

طلب الاستثناء من المهلة النظامية للتقديم.

خدمة تعديل المسمى الوظيفي.

إلغاء مدة اشتراك اختياري.

رد المبالغ المستلمة بغير وجه حق.

إصدار شهادة بمقدار المعاش للورثة.

اقرأ أيضًا: شروط اشتراك التأمينات الاجتماعية في السعودية

التواصل مع منصة التأمينات الاجتماعية

عقب الإجابة عن سؤال هل التسجيل في التأمينات الاجتماعية يقطع الضمان يُمكن اللجوء إلى أي من قنوات التواصل الخاصة بمنصة التأمينات الاجتماعية لرفع أي من الاستفسارات والشكاوى من قبل المستفيدين، وعليها يُمكن اللجوء إلى أي من قنوات التواصل الآتية:

مركز التواصل المباشر 8001243344 صفحة التأمينات الاجتماعية GOSI فيسبوك “من هنا“ التأمينات الاجتماعية عبر لينكيدان “من هنا“ مُتابعة قناة SaudiGOSI التأمينات الاجتماعية- يوتيوب “من هنا“ تحديثات التأمينات الاجتماعية عبر تويتر “من هنا“

هناك الكثير من الخدمات المُحدثّة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي يُمكن الاستفادة منها من قبل أي من المسجلّين دون التأثير على اشتراكهم في برنامج الضمان الاجتماعي المُطّور.

الأسئلة الشائعة

كم نسب استقطاع التأمينات الاجتماعية من راتب 6000 ريالًا؟

1% لصالح سند/ 22% خصم من راتب الموظف الأساسي/ 2% التأمين على الحياة، 9% من راتب الموظف الأساسي..

كيف يُمكن حساب إجمالي الراتب بعد خصم التأمينات الاجتماعية؟

بتطبيق المعادلة الآتية (الراتب الشهري) × (نسبة الخصم)”.

متى يسقط التابع من الضمان الاجتماعي؟

يسقط التابع من الضمان الاجتماعي في حال إدخال البيانات شكل خاطئ أو عدم الإيفاء بالشروط والمُحددات وخاصةً في حال ما إذا كان التابع مستقلًا بذاته في سكن خاص به.