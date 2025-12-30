خطوات الدخول إلى نظام نور السعودي من خلال منصة نفاذ الوطنية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية بتوفير نظام نور الإلكتروني حتى يساعد الطلاب وأولياء الأمور في معرفة مختلف التحديثات الخاصة بشؤون التعليم؛ويوفر هذا النظام العديد من الخدمات الهامة بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على المواطنين ومن أهم تلك الخدمات إمكانية تسجيل التلاميذ ومتابعة مستوى الطلاب والتعرف على درجاتهم؛ كما يسمح للوالدين بالتواصل مع إدارة المدرسة بشكل دائم؛ ويتم من خلاله إرسال لهم تقارير المدرسة.

طريقة الدخول إلى نظام نور من خلال منصة نفاذ

أتاحت وزارة التربية والتعليم في السعودية نظام نور الإلكتروني لتقديم الخدمات التعليمية؛ وأوضحت خطوات محددة ليتم الدخول إليه؛ كالآتي:

اذهب إلى بوابة نور الرسمية الإلكترونية.

اختر الدخول إلى نظام نور باستخدام منصة النفاذ الوطني.

عليك إعادة كتابة كود التحقق المرئي الذي يوجد أمامك.

اختر أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم إرسال لك رسالة تحتوي على كود تحقق وذلك على رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله مسبقًا في حسابك على بوابة أبشر.

قم بإدخال الكود المرسل إليك في المكان المخصص له.

اضغط على متابعة وذلك ليتم التأكد من هويتك؛ وبعدها سيتم الانتقال إلى نظام نور بشكل تلقائي.

تغيير الرمز السري في نظام نور إلكترونيًا

إذا وجدت أنك نسيت كلمة المرور الخاصة بك لنظام نور أو أردت تغييرها لأي سبب آخر أتاحت لك الوزارة خطوات بسيطة تتم بشكل إلكتروني لاستبدال كلمة السر؛ كالتالي:

أدخل إلى بوابة نظام نور الإلكترونية .

عليك إدخال رقم هويتك الوطنية بشكل دقيق في الحقل المخصص له.

عليك اختيار الطريقة الأفضل لك التي تستطيع من خلالها استقبال الرابط الخاص بتغيير الرمز السري للنظام.

بعد أن تقوم باستقبال رابط تغيير الرمز السري؛ فقم بالنقر عليه لفتحه وابدأ بإدخال كلمة المرور الجديدة.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية في بوابة نظام نور الإلكتروني.

عليك إعادة الدخول لحسابك لضبط كلمة السر.

قم بالاحتفاظ برمز المرور جيدًا ويفضل اختيار كلمة صعبة.

إن منصة نور الإلكترونية تهدف إلى توفير كم هائل من الخدمات التعليمية الإلكترونية؛ وتحاول تسهيل عملية ربط الوالدين مع سير العملية التعليمية لأبنائهم دون بذل جهد أو ضياع وقت وخاصة مع انشغال الأبوين حاليًا؛ ولهذا فيمكن للوالدين الآن متابعة مستوى أبنائهم والتواصل مع المعلمين لحل أي مشاكل تواجه الطلاب.