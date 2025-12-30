الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - مؤسسة أريس الوقفية 1447 رقم التواصل

كثر البحث عن رقم التواصل مع مؤسسة أريس الوقفية، إذ تعد هذه المؤسسة من إحدى المؤسسات الخيرية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث إنها تقدم الكثير من المساعدات الإنسانية للأسر الأكثر احتياجًا، والأيتام، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنعرض لكم أرقام التواصل مع مؤسسة أريس الوقفية.

رقم التواصل مع مؤسسة أريس الوقفية

أتاحت مؤسسة أريس الوقفية رقم للتواصل مع الأفراد في المملكة العربية السعودية من أجل الرد على كافة الاستفسارات، وجاءت طرق التواصل على النحو التالي:

رقم الجوال الموحد 0508899439 رقم الهاتف 0114340208

قنوات التواصل مع مؤسسة أريس الوقفية

تقدم لكم مؤسسة أريس الوقفية العديد من قنوات التواصل من أجل عرض كل ما هو جديد، وجاءت قنوات التواصل الاجتماعي على التالي:

الموقع الإلكتروني “من هنا“ عنوان المقر الرسمي الرياض – حي عليشة شارع سليمان بن علي المشرف عنوان البريد الإلكتروني [email protected] رابط حساب التويتر “من هنا“ رابط حساب الانستجرام “من هنا“ رابط حساب سناب شات “من هنا“

كيفية التطوع في مؤسسة أريس الوقفية

يمكنك التسجيل في الفرص التطوعية في مؤسسة أريس الوقفية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة أريس الوقفية “من هنا“. انقر على أيقونة “التسجيل”، المتواجدة في أعلى يسار الصفحة الرئيسية. اضغط على خيار “تسجيل الدخول”. أدخل البريد الإلكتروني، وكلمة المرور. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. في حال عدم وجود حساب على موقع المؤسسة أريس الوقفية، قم بالضغط على خيار “تسجيل حساب”. أدخل كافة البيانات المطلوبة. انقر على زر “التسجيل”. من الصفحة الرئيسية، اضغط على علامة التبويب “انضم إلينا”. قم باختيار “الفرص التطوعية”. عند الفرصة التطوعية المناسبة لك، اضغط على علامة التبويب “سجل الآن” قم بتدوين كافة البيانات المطلوبة. ارفع كافة الوثائق الرسمية المطلوبة.

طريقة الاشتراك في عضوية مؤسسة أريس الوقفية

يمكنك الاشتراك في عضوية مؤسسة أريس الوقفية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بالولوج إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمؤسسة أريس الوقفية “من هنا“. قم بتسجيل الدخول لحسابك عبر موقع المؤسسة في حال عدم وجود حساب، قمّ بإنشاء حساب. من الصفحة الرئيسية، اضغط على قائمة “انضم إلينا”. اختر من هذه القائمة “العضويات”. عند العضوية المراد الاشتراك بها، انقر على أيقونة “اشتراك”. قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة منك. استكمل عملية دفع رسوم العضوية.

