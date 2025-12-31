الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - هل عائلة سرحان من الاشراف؟

هل عائلة سرحان من الاشراف هو سؤال يهم الكثير من المواطنين العرب، والشعوب العربية بشكل عام تهتم بمعرفة كافة المعلومات حول أصل هذه القبائل الشهيرة والقديمة في العالم العربي، وهي القبيلة التي تشتهر بالعديد من أفخاذها ونسبها التي يعود إلى قديم الأزل، وعبر موقع لحظات نيوز سنعرض لكم كافة المعلومات عن عائلة السرحان وهل تنتمي إلى الأشراف.

عائلة السرحان حسب الكثير مما ورد في كتب الأنساب وضح أنها تعود إلى أصلها ونسبها لواحدة من أكثر القبائل التي اشتهرت في العصور القديمة، كما وضح العديد من الناس أن قبيلة السرحان لا تنتمي إلى الأشراف.

أصل عائلة السرحان

أصل العائلة التي عرف بين الناس بأنه يرجع إلى واحدة من أكثر القبائل شهرة في العالم العربي قديمًا، وبالتأكيد هناك الكثير من المعلومات التي تدور حول أصل عائلة السرحان وموقعها، وأبرز هذه المعلومات فيما يلي:

تعود أصول هذه العائلة إلى قبيلة بنفس الاسم وهي من أقدم القبائل العربية.

هاجرت أصول هذه القبيلة إلى اليمن.

استقرت هذه العائلة منذ قديم الأزل في الشمال من شبه الجزيرة العربية.

امتدت العائلة في المنطقة ما بين الجوف إلى ما بعد وادي سرحان في المملكة الهاشمية الأردنية.

ومع مرور الوقت وتدهور الأوضاع بحثت العائلة عن مكان أفضل للمعيشة عن طريق الهجرة.

وانتشر الأبناء في الأماكن المختلفة من الدول العربية، فمنها من ذهب إلى المملكة العربية السعودية، وفلسطين وسوريا، وبقي البعض من العائلات في الأردن.

اقرأ أيضًا: هل قبيلة حرب من قريش؟

شجرة عائلة السرحان

تتميز هذه القبيلة العربية بأنها متفرعة إلى العديد من العائلات، فتجد أن يوجد العديد من العشائر المتفرعة من هذه القبيلة والتي تضم العديد من الأماكن والعائلات، وسنوضح تلك العائلات فيما يلي:

القبيلة العشائر قبيلة المسند وتضم كلًا من عشائر الغزى – الرمان – المطرود – الشرعان – السمارة – الرشيد – العمرو – الهشال – الرميح قبيلة العاصم وتتضمن هذه القبيلة عشيرة البريقة – الجلال – الصبحة – الميلب – البيالي – العلوان – العنيزان – الملحم قبيلة الدلعة ويقع تحت هذه القبيلة عشائر الرجا – الريحان – الكريم – الدليم – الواكد – الدهام – المطلق – الجبر – العويرض قبيلة الراشد وتضم هذه القبيلة أفخاذ النوافة والمجاشعة والغينام والبعيج وهم يضموا الكثير من العشائر قبيلة الحمدان وتضم كلًا من المشيط – المعيروف – السليم – الشلهوب – العجيان – المطر – الحمادا – الهجل – المياح – الهذيل قبيلة الهجل ومنها عشائر الفهد – الكعيبر – الصقران – القايد – الطفوان – المعيدي – الشمعولي – القنيص قبيلة الحباب وتضم أفخاذ المبادر والمسافلا و بني سليم

اقرأ أيضًا: عبدالله المعيوف من أي قبيلة

كبار عشائر عائلة السرحان

وبالطبع يوجد العديد من الوجهاء وكبار العشائر المتعلقين بهذه القبيلة في السعودية والأردن ومنهم ما يلي:

الشيخ محمد بن سلطان بن مذهن : وهو شيخ محافظة القريات والمذهن من المبادر في الحباب.

وهو شيخ محافظة القريات والمذهن من المبادر في الحباب. الشيخ إسماعيل بن حامد حمدان العيسى : وهو شيخ قرية العين التي تنتمي إلى عشيرة الحمدان.

وهو شيخ قرية العين التي تنتمي إلى عشيرة الحمدان. الشيخ خلف بن عبدالهادي بن مهدي السند: وهو كبير جماعة الحنيبيص في المجاشعة من عشيرة الراشد.

وهو كبير جماعة الحنيبيص في المجاشعة من عشيرة الراشد. الشيخ عبدالله بن جلال : وهو كبير جماعة الهشال من عشيرة المسند.

وهو كبير جماعة الهشال من عشيرة المسند. الشيخ عبدالكريم بن نزال بن قاضب البيالي: كبير جماعة البيالة التي تقع تحت عشيرة العاصم في السرحان.

تناولنا للتو سؤال هل عائلة سرحان من الاشراف وقد وضحنا كافة المعلومات المتعلقة به، فهم من أكثر العائلات شهرةً وقيمة داخل الوطن العربي، وبالطبع من المهم أن تعرف كافة المعلومات حول معظم العائلات العربية.