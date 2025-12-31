كيف انقل ابنائي من نظام نور 1447 الى مدرسة اخرى؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - يسأل الكثير كيف استطيع نقل ابنائي من مدرسة لأخرى من نظام نور؟ حيث إن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية أطلقت نظام يُسمى نظام نور والذي من خلاله يمكن الاستفادة من عدة خدمات تتعلق بالعملية التعليمية لمختلف الفصول الدراسية والأمر ذاته أيضًا للمعلمين وأولياء الأمور وليس فقط الطلاب، وعبر موقعنا لحظات نيوز سنتعرف أكثر إلى موضوعنا ذلك.

كيف استطيع نقل ابنائي من مدرسة لأخرى من نظام نور؟

نظام نور نظام إلكتروني من خلاله أتاحت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور وأيضًا المعلمين في إنجاز بعض المهام التي تتطلب وقتًا ومجهودًا كبيرين في الطبيعي، وكان من ضمن الخدمات تلك إمكانية نقل الطلاب من مدرسة لمدرسة لأخرى بشكل إلكتروني ويكون ذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

التوجه إلى الموقع الخاص بنظام نور من هنا. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. الضغط على أيقونة طلب نقل إلى مدرسة. إدخال البيانات المطلوبة. النقر على تثبيت. يتم معالجة الطلب واتخاذ قرار بشأنه.

تسجيل الدخول في نظام نور

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الدخول في نظام نور التعليمي وهو أمر ضروري للاستفادة من خدمات المنصة تلك، ومن خلال ما يلي نوضح تلك الخطوات:

الدخول لموقع نور من هنا.

الضغط على تسجيل لولي أمر جديد.

إدخال البيانات المطلوبة.

النقر على التالي.

شروط نقل طالب من مدرسة لمدرسة

توجد بعض الشروط التي يجب الانتباه لها عند نقل طالب من مدرسة لأخرى بالمملكة والتي تتمثل فيما يلي:

لا يكون التقديم بنموذج ورقي.

توضيح سبب الرغبة في النقل.

الالتزام بمعايير الأهلية الخاصة بالنقل.

في حالة كان النقل داخل نفس المنطقة فإن المسافة بين المدرستين لا تقل عن 250 متر على الأقل.

كيف استطيع نقل ابنائي من مدرسة لأخرى من نظام نور؟ واحد من الموضوعات التي تستحق الحديث عنها والبحث فيها بشيء من التفصيل والتوسع لما لها من أهمية كبيرة للعديد من الأفراد بالمملكة العربية السعودية.