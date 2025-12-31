حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس 1447 بمناسبة رمضان

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - مع اقتراب شهر رمضان الكريم تم تداول أنباء حول تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس بمناسبة رمضان وقد طالب العديد من الحاصلين على هذا المعاش المؤسسة العامة للتأمينات توضيح حقيقة هذه الأنباء وطرح الموعد الرسمي الذي سوف يتم الصرف من خلاله، وتعتبر هذه الرواتب من الوسائل التي تساعد هؤلاء الفئات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس

تم الإعلان من قبل المؤسسة العام للتأمينات أن موعد الصرف يوم 1 من مارس وهذا اليوم سوف يتم توافقه مع يوم عطلة رسمية داخل الدولة ولهذا السبب سوف يتم تبكير موعد الصرف ليوم 27 من شهر فبراير الحالي وهذا حتى لا يتم تأخير موعد الصرف على الأشخاص وخاصة أن هذا الشهر يتوافق مع شهر رمضان المبارك.

الاستعلام عن راتب التقاعد لشهر مارس

يمكنك الاستعلام عن الراتب التقاعدي الخاص بك من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية ونحن سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية: