موعد نزول رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين السعودية تم الإعلان عنه على الموقع الرسمي الخاص برواتب المتقاعدين، ويهتم بمعرفتها كافة المتقاعدين سواءً كانوا من المدنيين أو العسكريين في السعودية، لذا من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض المواعيد التي سيتم بها صرف الراتب خلال الشهور القادمة.

موعد نزول رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين السعودية

يتم الإعلان عن موعد نزول الراتب للمتقاعدين في السعودية سواءً المدنيين أو العسكريين على الموقع الرسمي للوزارة، والذي تم به توضيح مواعيد الرواتب به لشهور كثيرة لاحقة، وهي:

في شهر شعبان سيكون 06/ 08/ 1447 هـ الموافق 26/ 02/ 2026 م.

في شهر رمضان سيكون 04/ 09/ 1447 هـ الموافق 26/ 03/ 2026 م.

في شهر شوال سيكون 05/ 10/ 1447 هـ الموافق 25/ 04/ 2026 م.

في شهر ذي القعدة سيكون 05/ 11/ 1447 هـ الموافق 25/ 05/ 2026 م.

في شهر ذي الحجة سيكون 07/ 12/ 1447 هـ الموافق 25/ 06/ 2026 م.

في محرم سيكون 07/ 01/ 1447 هـ الموافق 25/ 07/ 2026 م.

قيمة الزيادة المتوقعة للمتقاعدين من المدنيين والعسكريين

من المتوقع أن تكون الزيادة المخصصة لأصحاب المعاشات بنسبة 60% وذلك وفقًا لما جاء في المادة 11 من القانون للمتقاعدين الذين قد وصلوا إلى سن المعاش، وهو السن الذي يتقاعد به الموظف ولا يعمل، ولكنه يأخذ الراتب مقابل خدمته خلال الشهور الماضية في سنوات عمله القديمة.

نظام الزيادة في قانون التقاعد السعودي

توجد بعض الضوابط التي يتم وفقًا لها صرف الزيادة في قانون التقاعد السعودي، والتي يتم تقسيمها على مراحل، وتكون بالنظام التالي:

الثلاثمائة ريال التي يتم صرفها من الراتب في البداية تكون الزيادة الخاصة بها بنسبة 30% أما عن الثانية منها فتكون الزيادة بها 20% والثالثة تكون الزيادة بها 10%.

فيما يخص مجموع الاستحقاق تكون الزيادة في هذه الحالة بشكل مُختلف، حيث يكون أول 2000 ريال بها زيادة تصل إلى 70% وما يليها تصل زيادتها إلى 50% والتي تليها تصل زيادتها إلى 30%.

الشرط الوحيد في الزيادات السنوية ألا تصل القيمة النهائية الناتجة عن الزيادة إلى ما يزيد عن 2000 ريال سعودي.

الزيادة التي يتم صرفها في موعد نزول رواتب المتقاعدين للمدنيين والعسكريين السعودية تختلف باختلاف طبيعة العمل والرتبة التي كان يشغلها المتقاعد.

أسئلة شائعة

متى يكون موعد صرف الرواتب بشكل عام في السعودية؟

يوم 27 من كل شهر ميلادي.

هل ينزل الراتب يوم السبت؟

إذا نزل الراتب يوم السبت يتم تأجيل صرفه إلى اليوم الذي يتبعه.