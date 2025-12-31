وزارة الموارد البشرية تعلن موعد صرف المعاشات للطلاب اقل من 25 عام كل شهر والشروط المطلوبة

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية تعلن موعد صرف المعاشات للطلاب اقل من 25 عام كل شهر والشروط المطلوبة

فإن المملكة العربية السعودية تقدم العديد من البرامج الداعمة لمختلف الفئات ومنها فئة الطلاب أقل من 25 عام والتي يمكن أن تحصل على دعم من برنامج الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقًا لعدد معين من الشروط التي يجب أن تتوافر وفي موعد معين، ومن خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الطلاب.

موعد صرف المعاشات للطلاب اقل من 25 عام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن لبعض الفئات أن تحصل على الدعم المادي واستلام المعاش من الضمان الاجتماعي وذلك بعد توافر عدة شروط، على أن يتم استلام المعاش للطلاب لمن هم أقل من 25 عام في موعد معين وموحد في جميع أنحاء المملكة.

وقد حددت الوزارة موعد المعاشات للطلاب اقل من 25 عام الذي من المقرر أن يكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر، وبعد التسجيل وتقديم طلب للحصول على المعاش للطلاب وبمجرد قبول الطلب يحصل الطالب على المعاش من الشهر التالي من صدور القرار.

الشروط المطلوبة لصرف المعاشات للطلاب

يتساءل العديد من الأشخاص عما إذا كان بإمكان الطلاب الأقل من 25 عام التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور والحصول على الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أشار الوزارة إلى أنه يمكن أن يحصل الطلاب أقل من 25 عام على المعاش ولكن وفقًا لعدد من الشروط التي تتمثل فيما يلي:

على الطالب المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يكون في الثامنة عشر من عمره، ولا يقل عن هذا.

يجب تقدم ما يثبت استقلال الطالب وأنه غير مسجل أو تابع لأسرة ولا يحصل على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور بطريقة أخرى.

أما في حالة أن الطالب لا يملك أي مستندات تثبت أنه مستقل ولكن عمره أقل من 25 سنة، فلا يوجد ألا أن يحصل على الدعم من الضمان الاجتماعي المطور من خلال التسجيل مع أفراد العائلة.

هناك العديد من الطلاب الراغبين في الحصول على المعاش من الضمان الاجتماعي المطور ويرغبون في التسجيل في البرنامج، ولهذا يبحثون عن الشروط وعن موعد صرف المعاش والذي يتم الحصول عليه في الشهر التالي من قبول طلب الحصول على المعاش.