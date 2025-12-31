هل دعم المواشي يؤثر على الضمان الاجتماعي المطور؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - يُعد دعم المواشي من البرامج الحكومية التي تهدف إلى دعم صغار مربي الماشية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تقديم إعانات مالية لهم، وفي الحقيقة يتساءل كثير من مستفيدي الضمان الاجتماعي عن تأثير دعم المواشي على الضمان الاجتماعي، وهل سيؤدي إلى تخفيض مبلغ الضمان الاجتماعي الذي يحصلون عليه، وما هي الشروط اللازمة للحصول على دعم المواشي.

هل دعم المواشي يؤثر على الضمان الاجتماعي؟

الإجابة المختصرة هي لا، لا يؤثر دعم المواشي على الضمان الاجتماعي، بل على العكس يُصرف دعم المواشي من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويتم احتسابه بناءً على عدد رؤوس الماشية التي يملكها المستفيد، ولا يؤثر دعم المواشي على الضمان الاجتماعي، وذلك لأن الضمان الاجتماعي يُصرف بناءً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة.

وبناءً على ذلك، فإن مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يحصلون على دعم المواشي يستمرون في الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي كاملًا، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد يتأثر فيها الضمان الاجتماعي، ولكن هذه الحالات نادرة الحدوث.

الحالات التي يؤثر فيها دعم المواشي على الضمان الاجتماعي

فيما يلي بعض الحالات التي يؤثر فيها دعم المواشي على الضمان الاجتماعي:

إذا كان المستفيد يحصل على دعم المواشي بقيمة أكبر من قيمة الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه.

وبالمثل إذا حصل المستفيد على دعم المواشي بقيمة تجعل دخل الأسرة يتجاوز الحد الأدنى لدخل الأسرة الذي يحدده الضمان الاجتماعي.

وفي هذه الحالات، قد يتم تخفيض مبلغ الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه المستفيد، وذلك حتى لا يتجاوز دخل الأسرة الحد الأدنى لدخل الأسرة الذي يحدده الضمان الاجتماعي، ولكن، يجب التنويه إلى أن هذه الحالات نادرة الحدوث كما ذكرنا ، ولا تنطبق على معظم مستفيدي الضمان الاجتماعي الذين يحصلون على دعم المواشي.

تسعى الحكومة السعودية إلى النهوض بالثروة الحيوانية، ومساعدة صغار مربي الماشية لذلك تمنحهم دعمًا مالياً مستقلاً، وفي الحقيقة لا يؤثر دعم المواشي على الضمان الاجتماعي، وذلك لأن الضمان الاجتماعي يُصرف بناءً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة.