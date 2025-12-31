- 1/2
- 2/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - السعودية تعلن عن إتاحة تقويم الزهراء الأحساء لعام 1447هجريا
يحدث تداولاً كبير بين المواطنين السعوديين حول التعرف على تقويم الزهراء الأحساء 1447 ، حيث يلقى تقويم الزهراء الأحساء للعام الحالي اهتماماً واسعاً إذ إنهم يرغبون في معرفة الأيام الخاصة بالصيام، والاستعلام بدء الشهور الهجرية، وذلك بجانب المواعيد التي تتعلق بالإمساك.
ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة التقويم الهجري للعام الحالي وذلك حتى يتمكن المواطنين من معرفة التواقيت الهجرية هذه التفاصيل، وإليكم تقويم الزهراء الأحساء 1447 كالتالي:
- شهر محرم: سيكون 29 يوم ، ويكون موعد الإمساك عن الغذاء 4:55 صباحًا، وكذلك موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:25 مساءً.
- شهر صفر: يكون 29 يوم، وموعد الإمساك هو 4:19 صباحًا، وأيضًا موعد المغرب في تمام الساعة 5:25 مساءً.
- شهر ربيع الأول: يكون 30 يوم، أما موعد الإمساك 4:35 صباحًا، وكذلك موعد المغرب في تمام الساعة 5:06 مساءً.
- شهر ربيع الآخر: يكون 30 يوم، وموعد الإمساك 4:35 صباحًا، وكذلك موعد المغرب في تمام الساعة 5:05 مساءً.
- جمادي الأول: موعد الإمساك به 4:55 صباحًا، وكذلك موعد المغرب 5:07 مساءً.
- جمادي الآخر: موعد الإمساك بهذا الشهر 4:05 صباحًا، وأيضًا موعد المغرب في تمام الساعة 5:26 مساءً.
- شهر رجب: يعادل 29 يوم، وموعد الإمساك في الساعة 4:55 صباحًا، وأيضًا موعد المغرب هو 5:47 مساءً
- شهر شعبان: موعد الإمساك 4:31 صباحًا، وكذلك موعد المغرب 6:03 مساءً.
- شهر رمضان: يوافق 11 من شهر مارس 2026م، ويكون الإمساك في تمام الساعة 3:57 صباحًا، وأيضًا أذان المغرب في تمام الساعة 6:16 مساءًا.
- شهر شوال: يبدأ الإمساك به 3:28 صباحًا، وكذلك آذان المغرب 6:31 مساءً.
- ذي القعدة: يبدأ الإمساك به الساعة 3:16 صباحًا، كما أن آذان المغرب يكون في تمام الساعة 6:45 مساءً.
- ذو الحجة: موعد الإمساك 3:26 صباحًا، أما أذان المغرب، فإنه سيكون في تمام الساعة 6:48 مساءً.