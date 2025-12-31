الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - السعودية تعلن عن إتاحة تقويم الزهراء الأحساء لعام 1447هجريا

يحدث تداولاً كبير بين المواطنين السعوديين حول التعرف على تقويم الزهراء الأحساء 1447 ، حيث يلقى تقويم الزهراء الأحساء للعام الحالي اهتماماً واسعاً إذ إنهم يرغبون في معرفة الأيام الخاصة بالصيام، والاستعلام بدء الشهور الهجرية، وذلك بجانب المواعيد التي تتعلق بالإمساك.

ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإتاحة التقويم الهجري للعام الحالي وذلك حتى يتمكن المواطنين من معرفة التواقيت الهجرية هذه التفاصيل، وإليكم تقويم الزهراء الأحساء 1447 كالتالي: