الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - ما هو موعد إيداع مكافآت الطلاب؟ وما كيفية الاستعلام عن برنامج المكافآت؟ حيث تقدم وزارة التعليم السعودية الحوافز المادية للطلاب للتحفيز ولزيادة إنتاجهم العلمي وللتشجيع، وأيضًا لخلق جو من التنافس كما حددت أيضًا الشروط اللازمة لإمكانية الحصول على تلك المكافآت، وهذا ما سنوضحه من خلال موقع لحظات نيوز.

ما هو موعد إيداع مكافآت الطلاب 1447

أوضحت وزارة التعليم السعودية أن صرف المكافآت سيكون من يوم 27 إلى 29 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف يوم 27 عطلة رسمية سيتم الصرف في اليوم التالي وتتنوع المكافآت في كل مرحلة تعليمية وقيمتها المادية.

اقرأ أيضًا: الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية ومستحقيها وشروط الحصول عليها

كيفية التسجيل في نظام مكافأة الطلاب

تبين بعد الاطلاع على ما هو موعد إيداع مكافآت الطلاب أنه يمكن التسجيل في البرنامج كالآتي:

توجه إلى نظام نور “من هنا“. قم بإدخال التفاصيل المطلوبة. أدخل رمز التحقق. قم بالنقر على التالي. اكتب رقم الهاتف ثم قم بالضغط على إرسال وأدخل رمز التحقق مرة ثانية. ستظهر صفحة ثانية قم بتعبئة البيانات المطلوبة في تلك الصفحة. انقر على أمر الحفاظ ليتمكن الطالب من معرفة الخدمات المتاحة. قم بالنقر على عبارة مكافأة الطلاب واكتب البيانات المطلوبة. اضغط على عرض المكافأة.

شروط الحصول على مكافآت الطلاب

تبين بعد الاطلاع على ما هو موعد إيداع مكافآت الطلاب الشروط اللازمة لإمكانية الحصول على المكافأة كالتالي:

يتم صرفها للطلاب المنتظمين خلال العملية الدراسية.

يتم صرفها على طلاب البعثات الداخلية والخارجية.

المعدل التراكمي لا بد أن يكون 5:2.

تختلف مواعيد صرف المكافأة لطلاب الجامعات باختلاف الجامعة.

أن يكون الطالب حاصلًا على الجنسية السعودية.

الالتزام بالدوام طيلة العام الدراسي.

يتم اقتطاع 10% من قيمة المكافأة لإيداعها في صندوق المكافأة، ولا يمكن استرجاعها بعد انتهاء الدراسة.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

قيمة مكافأة الكلية التقنية

سيتم صرف مكافأة بمبلغ 1000 ريال سعودي، وذلك لتشجيع الطلاب في التطور من الناحية العلمية ولمساعدتهم في كل ما يحتاجونه.

قيمة المكافآت في كليات أخرى

حددت المملكة العربية السعودية المكافآت التي يتم الحصول عليها، وهي كالآتي:

طلاب كليات الخدمات والترجمة واللغات وكليات الآداب مبلغ 850 ريال سعودي.

طلاب الدراسات العليا يحصلون على 900 ريال سعودي.

الطالب الحاصل على المركز الأول في نهاية الفصل الدراسي الأول يحصل على 1000 ريال سعودي.

الطالب الحاصل على المركز الثاني في نهاية الفصل الدراسي الأول يحصل على 750 ريال سعودي.

الطالب الحاصل على المركز الثالث في نهاية الفصل الدراسي الأول يحصل على 500 ريال سعودي.

طلاب التخصصات العلمية يحصلون على مكافأة شهرية بمبلغ 1000 ريال سعودي.

اقرأ أيضًا: موعد أهلية حساب المواطن ca.gov.sa وطريقة تشغيل حاسبة دعم المواطن وكيفية الحصول على الراتب

مزايا مكافآت الطلاب

تتميز تلك المكافآت بما يلي:

إنجاز الواجب المنزلي لأنه يتم التحفيز على عمل جميع الواجبات على الطالب.

تعزيز احترام الذات ويصبح الطالب أكثر ثقة بالنفس وفخور ويتم تشجيعه أيضًا.

البهجة والسعادة التي تدخل على نفوس الطلاب، ويكون أكثر إنتاجية.

زيادة الدافع على التطور والتحسن المستمر.

السلوك المناسب فتزيد من رفع الأخلاقيات لدى الطالب.

أتاحت المملكة العربية السعودية مكافآت للطلاب لزيادة تحفيزهم على التطور والتحسن المستمر في الدراسة والعملية التعليمية، وحددت الموعد الذي سيتم صرف تلك المكافآت ولهذه المكافآت العديد من المزايا.

أسئلة شائعة

متى يحرم الطالب من المكافأة؟

إذا قل عن المعدل الذي يجب الحصول عليه.

هل إذا اعتذرت عن ترم يتم صرف المكافأة؟

لا تصرف المكافأة للطلاب المعتذرين.