الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - من هي الفئات المستحقة لدعم سكني في السعودية .. وزارة الموارد توضح

وزارة الموارد من خلال التعرف على من هي الفئات المستحقة لدعم سكني في السعودية، يجدر بنا الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي تعمل على تقديم الدعم للعديد من المواطنين في العديد من القطاعات المختلفة، ويعتبر الدعم السكني واحد من أهم تلك القطاعات، لذلك سوف نتناول من خلال موقع لحظات نيوز الفئات المستحقة للحصول على الدعم السكني.

من هي الفئات المستحقة لدعم سكني في السعودية

يمكننا العمل على توضيح الفئات المستحقة للحصول على الدعم السكني بشكل أكبر من خلال النقاط التالية:

السيدات المطلقات والأرامل.

الأطفال الأيتام.

الأسر التي لا يتوافر لها السكن الخاص.

ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر التي تحصل على المساعدات المادية، وكبار السن.

الأشخاص الذين يقل عمرهم عن 25 عام من محدودي الدخل.

الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة.

شروط الحصول على الدعم السكني

يمكننا العمل على التعرف على شروط الدعم السكني، وذلك من خلال النقاط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ومقيم داخل المملكة بشكل دائم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عام، وألا يزيد عن 60 عام.

عدم وجود أي مصادر للدخل، وفي حالة وجودها، يجب ألا تكون كبيرة.

التسجيل في أحد المؤسسات الخيرية أو في الضمان الاجتماعي المطور كعائل للأسرة.

إذا كانت المتقدمة من المطلقات، يجب ألا تزيد مدة حدث الطلاق عن سنة أو أثنين على الأكثر.

طريقة الحصول على الدعم السكني

يمكنك العمل على الحصول على الدعم السكني، من خلال العمل على تنفيذ الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية بشكل مباشر “من هنا“. إتمام عملية تسجيل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح. إتمام عملية التقديم من خلال كتابة البيانات المطلوبة لذلك بشكل صحيح، مع التأكد من صحة تلك البيانات. العمل على رفع كافة المستندات التي تثبت أحقية المتقدم للحصول على الدعم. العمل على الضغط على إرسال الطلب، لكي يتم العمل على تقديم طلبك، ليتم النظر فيه.

تعتبر المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي واحدة من أهم البلدان التي تعمل على تقديم الدعم للمواطنين التابعين لها، وذلك لكي يتم من خلالها العمل على رفع المستوى المعيشي الخاص بهم، والذي يعتبر من الوسائل التي تعمل على تقدم المملكة بشكل عام.