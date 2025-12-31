هل أنت مؤهل في الضمان المطور 1447 ؟ الموارد البشرية توضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 02:25 مساءً - الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور هي واحدة من الخدمات الالكترونية المميزة والشهيرة التي تعمل على طرحها وتوفيرها وزارة الموارد البشرية عبر الإنترنت، يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو من أهم برامج الدعم المميزة والشهيرة المطروحة والمتوفرة للمواطنين السعوديين من محدودي الدخل من أجل التسهيل عليهم إمكانية الاستفادة الكاملة لهم وعبر جريدة لحظات نيوز نتعرف على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو من أهم برامج الدعم المميزة الهادفة التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي الخاص بها من أجل التسهيل على الجميع للحصول على الدعم الكبير لهم وتتمثل الخطوات للاستعلام عن الأهلية في التالي:

التوجه إلى الموقع الخاص بالضمان الاجتماعي المطور “من هنا”. يتم تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور الخاصة بالفرد. تعيين رمز التحقق الظاهر على الشاشة في المكان المخصص له. النقر على زر تسجيل الدخول الظاهر على الشاشة. يتم الضغط على برامج الدعم الظاهرة على الشاشة للفرد. تظهر على الشاشة الدفعة الخاصة بالفرد وجميع المعلومات الخاصة بها بالإضافة إلى حالة الأهلية والسبب في حالة الرفض لها.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي

ضمن تعرفنا على خطوات الاستعلام عن أهلية برنامج الدعم المميز الضمان الاجتماعي نتطرق للتعرف على شروط أهلية البرنامج والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون الفرد حامل للجنسية السعودية

يجب أن يكون المتقدم بالطلب مقيم بالصورة الدائمة في داخل البلاد.

ألا يزيد الراتب الشهري الخاص بالفرد عن الحد المانع المقرر للبرنامج ألا يكون المواطن أحد المقيمين في دور الرعاية والإيواء.

عدم امتلاك الأصول والممتلكات الغالية والعالية في الثمن.

متى يتم الإعلان عن أهلية لضمان الاجتماعي

في صدد تعرفنا على كيفية الاستعلام عن أهلية الضمان والشروط الخاصة بالحصول على الأهلية نتطرق الآن للتعرف على الموعد الذي يتم به الإعلان عن أهليه الضمان الاجتماعي المطور والذي يصل إلى مدة 20 يوم وذلك بدءًا من تاريخ التقديم للطلب.

تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير عدد كبير من برامج الدعم المميزة والخاصة بها من أجل التسهيل على الجميع إمكانية الارتقاء بالمستوى المعيشي لهم.