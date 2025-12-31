خدمة إنتاج تصاريح السفر للتابعين 2026 في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:03 مساءً - خدمة إنتاج تصاريح السفر للتابعين من خلال المكان المخصص بالمملكة العربية السعودية وهو موقع ابشر الإلكتروني يوفر لجميع المواطنين السعوديين استخراج تصريح للسفر للتابعين له مثل زوجته وأولاده وذلك يتم من خلال تسجيل حساب في ذلك المكان، كما إنه يوفر خدمة إلغاء تصريح السفر للتابعين له، فسوف نقدم في ذلك النص كل التفاصيل المتعلقة بخدمة إنتاج تصاريح السفر للتابعين.

خدمة إنتاج تصاريح السفر للتابعين

تقوم الوزارة الداخلية التابعة للمملكة العربية السعودية بتسهيل إنتاج تصاريح السفر للتابعين وذلك يتم من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة بالدولة، فيكون شعيرة الحجز إلكتروني فلا يفتقر الشأن للذهاب إلى مكان شعيرة الحجوزات، فتلك الخدمة توفر العديد من الوقت والممشقات.

شروط إنتاج تصريح السفر للتابعين

وضعت الوزارة الداخلية العديد من الشروط للمواطنين الذين يرغب فيون طلب تصريح سفر للتابعين له، ومن أفضَل تلك الشروط التي يلزم توافرها تكون كالتالي:

أن يكون التابعين له لديهون بطاقات شخصية غير منتهية تابعة لدولة السعودية، ولا بد أن يكونوا مسجلين معه ويلزم أيضا أن يكون لديهم جواز سفر ساري.

تكون هذه الخدمة لأبنائه الذكور والإناث ولزوجته ولا بد أن يكون عمر الذكور أسفل من 21 عام.

لو كانت مدة صلاحية جواز السفر منتهية فلن تستطيع إخراج تصريح السفر.

نحوما تقوم بطلب تصريح سفر جديد يجب أن تكون قد قمت بإلغاء الطلب القديم.

ويوقعيز التصريح بأنه شامل جميع الدول الخليجية المتعاونة، في حالة صدوره على البطاقة الشخصية.

اتفرج أيضا: رابط وخطوات التأكد من تفويض إرجاع نظر قطاع عبر منصة أبشر 1447

خطوات استخراج انتاج تصريح سفر للتابعين

يبقى العديد من الخطوات التي يلزم إتباعها لكي يتم إنتاج تصريح السفر بنجاح، ومن أفضَل تلك الخطوات ما يلي:

يتم فتح المكان التابع للدولة وهو ابشر الإلكتروني.

نقوم بكتابة اسم المستخدم والرقم القومي لكي توقع عملية الدخول بنجاح.

ثم يتم كتابة كلمة السر ونموزج التأكد الذي يبدو على الشاشة ثم يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول.

ستبدو كلمة خدمات ابشر الجوزات نقوم بالكبس عليه.

ثم نقوم باختيار خدمة تصريح السفر لأفراد العائلة.

ثم يتم الضغط على تطبيق الخدمة.

ثم نقوم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل رقم البطاقة ورقم الجواز والاسم كاملاً والجنس والعمر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح سفر

هناك العديد من الأوراق المطلوبة لكي يتم استخراج تصريح السفر إلكتروني، ومن أفضَل تلك الأوراق ما يلي:

يتم تقديم جواز السفر المخصص بالشخص الذي سيطلب التصريح.

يتم تصوير البطاقة مجموعة من الصور الضوئية.

لا بد أن يقوم الشخص الذي يطلب تصريح السفر بتقديم عقد زواجه لكي يتم إثأصبح الرابطة الزوجية، ويستطيع إخراج تصريح السفر لزوجته وأولاده.

تقديم جميع الأوراق التي توضح أعمار التابعين له وبطاقتهم الشخصية.

وتقديم نسخة من صورة ضوئية من عقد العمل الذي سيسافر إليه.

وأن يمضي صاحب الطلب على تعهد أنه لن يسافر إلى أي بلد أخرى.

ويلزم التأكيد من صلاحية جميع الأوراق التي تم تقديمها.

اتفرج أيضا: رابط وطريقة الاستعلام عن قبض شهري التقاعد شركة التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن إنتاج تصاريح السفر للتابعين

يبقى عدة خطوات يلزم إتباعها لكي يتم الاستعلام عن إنتاج التصاريح للتابعين، وتلك الخطوات تكون كالتالي: