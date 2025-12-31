الارشيف / اخبار اليمن

نتائج قبول حرس الحدود 1447 رابط استعلام نتائج القبول "أسماء" المقبولين لحرس الحدود

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:03 مساءً

أعلن مكتب القبول والتسجيل بوزارة الداخلية قبل دقائق عن فتح رابط لنتائج الإدخال الأول لحرس الحدود 1447/2026، ويذكر أن الديوان العام لحرس الحدود وبالتعاون مع الإدارة العامة للاستقبال المركزي للرقيب بوزارة الداخلية العربية يحيل إلى طلب إعلان نتائج التجنيد الأول “الاسم” المعترف به من قبل حرس الحدود وتتمثل في (رتبة جندي، رتبة رقيب، رتبة رقيب ثاني، رتبة رقيب).

رابط استعلام نتائج القبول الحرس الوطني 1447 رجال

إذا كنت ترغب في معرفة أسماء المرشحين المعينين لمنصب حرس الحدود العسكري المعلن عنه اليوم بشكل مباشر من خلال الرابط الرسمي على بوابة التوظيف ، فإليك الخطوات التي يرجى متابعتها عند القيام بالتسجيل وهي تتمثل في الاتي:-

  • الدخول إلى منصة أبشر توظيف.
  • انقر فوق الرمز المسمى إشعار الموافقة.
  • يجب على المتقدمين ملء جميع الحقول المطلوبة.
  • يجب على المتقدمين ملء رقم الطلب.
  • انقر فوق رمز الطلب.
  • وقبل النهاية لابد من مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها.
  • النتائج معروضة عليه الآن، نتمنى أن يوفقكم الله.

رابط الاستعلام على نتائج القبول بحرس الحدود 1444 للرجال

تعليمات حضور المقبولين في حرس الحدود

يجب أن يكون جميع المقبولين حاضرين في الوقت المحدد في المقابلة، كما هو موضح في نموذج عملية قبول التوظيف في أبشر، ويجب عليهم إحضار المستندات التكميلية المدرجة أدناه:-

  • يجب إحضار نموذج تأكيد الحجز بعد الطباعة من منصة أبشر للتوظيف.
  • ستحتاج إلى إحضار نسختين من هويتك الوطنية وإحضار الأصل.
  • أحضر نسخة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو أحضر معك شهادتك.
  • يجب على المؤهلين خارج أراضي المملكة العربية إحضار المعادل الأصلي الصادر عن وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون هذا مصدقا.
  • يرجى إحضار نتيجة القياس (القدرة العامة) لدرجة الاختبار.
  • يجب إحضار 4 صور شخصية على خلفية بيضاء إلى حجم جديد (4×6). ستحتاج أيضًا إلى إزالة غلاف مقدم الطلب وكتابة اسمك ورقم الطلب خلف الصورة.
  • قلم حبر جاف أزرق.
  • ملف يحتوي على جميع الوثائق المذكورة أعلاه.

