نتائج قبول حرس الحدود 1447 رابط استعلام نتائج القبول “أسماء” المقبولين لحرس الحدود

الرئيسيةاخبارنتائج قبول حرس الحدود 1447 رابط استعلام نتائج القبول "أسماء" المقبولين لحرس الحدود

أعلن مكتب القبول والتسجيل بوزارة الداخلية قبل دقائق عن فتح رابط لنتائج الإدخال الأول لحرس الحدود 1447/2026، ويذكر أن الديوان العام لحرس الحدود وبالتعاون مع الإدارة العامة للاستقبال المركزي للرقيب بوزارة الداخلية العربية يحيل إلى طلب إعلان نتائج التجنيد الأول “الاسم” المعترف به من قبل حرس الحدود وتتمثل في (رتبة جندي، رتبة رقيب، رتبة رقيب ثاني، رتبة رقيب).

رابط استعلام نتائج القبول الحرس الوطني 1447 رجال

إذا كنت ترغب في معرفة أسماء المرشحين المعينين لمنصب حرس الحدود العسكري المعلن عنه اليوم بشكل مباشر من خلال الرابط الرسمي على بوابة التوظيف أبشر، فإليك الخطوات التي يرجى متابعتها عند القيام بالتسجيل وهي تتمثل في الاتي:-

الدخول إلى منصة أبشر توظيف.

انقر فوق الرمز المسمى إشعار الموافقة.

يجب على المتقدمين ملء جميع الحقول المطلوبة.

يجب على المتقدمين ملء رقم الطلب.

انقر فوق رمز الطلب.

وقبل النهاية لابد من مراجعة كافة البيانات التي تم إدخالها.

النتائج معروضة عليه الآن، نتمنى أن يوفقكم الله.

تعليمات حضور المقبولين في حرس الحدود

يجب أن يكون جميع المقبولين حاضرين في الوقت المحدد في المقابلة، كما هو موضح في نموذج عملية قبول التوظيف في أبشر، ويجب عليهم إحضار المستندات التكميلية المدرجة أدناه:-