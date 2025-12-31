- 1/2
كيف اعبي نموذج 105 بنك التسليف واهم الشروط 1447
يتساءل الكثيرون من عملاء بنك التنمية الاجتماعية عن طريقة تعبئة نموذج 105 بنك التسليف فهذا البنك هو من أهم البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماع وذلك عن طريق إعطاء الكثير من القروض المالية للكثير من أبناء الوطن عربي وذلك تبعاً لبعض الشروط وملء استمارة رقم 105 وإليكم في هذا المقال طريقة تعبئة نموذج 105 بنك التسليف.
ما هو نموذج 105 بنك التسليف
- يعتبر بنك التسليف من أهم البنوك التي تقدم تمويل مالي لمختلف الأمور في المملكة العربية السعودية
- فتقدم مختلف القروض التي من أبرزها قرض الأسرة والزواج والترميم والكفالة الشخصية وغيرهم الكثير من القروض.
- فقامت إدارة البنك بتوفير الكثير من النماذج المختلفة الذي تخص نوع من هذه القروض
- إما بالنسبة لنموذج 105 فهذا النموذج يستخدم في حالة الحصول على قرض الكفالة الشخصية.
كيف اعبي نموذج 105 بنك التسليف
هناك طريقة معينة يتم الاعتماد عليها في حالة ملء النموذج، فطريقة ملء نموذج 105 سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى مجهود على إطلاق فقط ما عليكم إتباع الخطوات الآتية:
- في بداية الأمر يتم تنزيل نموذج الكفالة الشخصية استمارة 105
- ويتم ذلك من خلال بنك التسليف ويتم الحصول عليها من خلال النقر على الرابط الآتي https://www.sdb.gov.sa/getattachment/b9bfcddb-d828-4f91-8687-0fa9fbcc2410/attachment.aspx.
- القيام بكتابة جميع البيانات المتعلقة بالكفيل وهي عبارة عن كلاً من اسم الكفيل ورقم الهاتف المحمول ورقم بطافة الأحوال والرمز البريدي والعنوان الوطني.
- القيام بكتابة بيانات المكفول والتي تحتوي على الاسم ورقم الهاتف المحمول ورقم الأحوال والعنوان الوطني وتحديد نوع القرض وقيمته وقيمة القسط الشهري.
- النقر على أيقونة الموافقة على كتابة جميع البيانات والمعلومات المتواجدة في النموذج وكتابة بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالكفيل
- التي من أبرزها الاسم ويكون رباعي والجهة التي يعمل فيها واسم الوظيفة ورقم الوظيفة والراتب الأساسي والبدلات.
- القيام بكتابة المعلومات التي تدل على موافقة جهة العمل على الكفالة مع كتابة توقيع المدير المختص.
- وهكذا يكون تم ملء نموذج 105 في بنك التسليف والحصول على الخدمة.