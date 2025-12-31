الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:03 مساءً - تسليم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين بحضور الأمير سعود بن مشعل من تبرع ولي العهد

نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، قام الأمير سعود بن مشعل بتسليم وثائق تملك 643 وحدة سكنية للمستفيدين من الأسر المستحقة، وذلك في إطار تبرع ولي العهد، بقيمة مليار ريال من نفقته الخاصة. ويتماشى هذا الإجراء مع توجيهات سمو ولي العهد الرامية إلى إنجاز المشروعات السكنية بسرعة وفعالية، حيث تم اختيار وحدات سكنية وفق معايير عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

توجيهات ولي العهد لإنجاز المشروعات السكنية

أكد الأمير سعود بن مشعل أن تنفيذ المشروعات السكنية يأتي تنفيذاً لتوجيهات ولي العهد، حيث تركزت الجهود على إنشاء بيئة سكنية تتماشى مع أعلى المعايير الفنية. سعت مؤسسة “سكن” إلى ضمان تنفيذ الوحدات بمعدلات عالية الجودة، بما يحفز مستقبلاً أفضل للمستفيدين.

شكر المستفيدين لدعم القيادة

عبر نائب أمير مكة المكرمة عن شكره العميق لولي العهد على سخائه، مشيدًا بالتزام القيادة بتوفير الاستقرار السكني لكل أفراد المجتمع. تعتبر هذه المبادرة إشارة قوية إلى أهمية العطاء ودعمه كقيمة أساسية في المجتمع.

جهود وزارة البلديات والإسكان

أعرب وزير البلديات والإسكان عن امتنانه للأمير سعود بن مشعل ولأمير مكة المكرمة على دعمهم اللامحدود. وأكد الوزير أن الالتزام بتحقيق تطلعات ولي العهد يعد ركيزة أساسية في إنجاز المشروعات السكنية بكفاءة وسرعة.

مبادرة جود الإسكان مستمرة

تستمر مؤسسة “سكن” في تقديم الدفعات المتتابعة من الوحدات السكنية في جميع مناطق المملكة. تستند هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات المستفيدين، لتشمل الجودة والملاءمة في التنفيذ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز من الاستدامة في الحلول الإسكانية.