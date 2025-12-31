هل تكون المرأة من المستحقين في حساب المواطن؟ وما هو المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة من حساب المواطن 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 03:03 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةهل تكون المرأة من المستحقين في حساب المواطن؟ وما هو المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة من حساب المواطن 1447

يستهدف حساب المواطن فئات محددة من المواطنين السعوديين الذين يكونون أشد إحتياجًا للدعم في ظل تلك الظروف الصعبة، ويكون من بين تلك الفئات المرأة المتزوجة التي تكون من بين الفئات التي تستحق الحصول على حساب المواطن، فهي من الفئات الرئيسية التي يتم قبولها على الفور وفقًا لشروط محددة واجبة التوافر، ونعرض لكم المبلغ الذي تحصل عليه الزوجة من حساب المواطن وموعد الصرف والفئات العامة التي يستهدفها البرنامج خلال ما يلي.

المبلغ الذي تحصل عليه المرأة المتزوجة من حساب المواطن 1447 والشروط

تستفيد المرأة المتزوجة من حساب المواطن، حيثُ أنها تحصل على معاش شهري إذا توافقت معها شروط الحصول على معاش حساب المواطن للمتزوجة، وقيمة هذا المعاش ثلاثمائة ريال سعودي في حالة أنها تعتمد على زوجها، أما إذا كانت هي التي تستفيد من الدعم فيتم توفير لها مبلغ سبعمائة ريال سعودي، ويتوقف توفير الدعم للمتزوجة على الشروط التالية:

إذا كان زوج المرأة التي تتقدم للحصول على الدعم من حساب المواطن مسجون.

إذا كانت عائلة تكون فاقدة الأهلية.

أن يكون زوجها شخص غير سعودي.

في حالة إذا قام زوجها بهجرها.

الفئات التي تستفيد من برنامج حساب المواطن

هناك مجموعة من الفئات التي تم تحديدها للحصول على المعاش من حساب المواطن، وهم الأشد إحتياجًا لاستحقاق هذا الدعم، ونذكر لكم تلك الفئات في التالي:

المواطنين السعوديين.

الحاملين لبطاقة الخاصة بالتنقل.

الأرامل وكذلك المطلقات الذين يعولون أطفال.

الفرد الذي يعيش بشكل مستقل باستمرار عن باقي أفراد العائلة.

كل شخص بالمملكة غير متزوج.

المرأة الأجنبية التي تزوجت من رجل سعودي.

المسجلين لدى الدعم من الضمان الاجتماعي المطور.

أبناء المرأة السعودية في حالة إذا تزوجوا من أشخاص أجانب.

الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة خاصة للتنقل.

المرأة المتزوجة بالشروط التي تم ذكرها في الفقرة السابقة.

موعد صرف معاش حساب المواطن فبراير 2026

اليوم الأساسي المحدد الذي يتم صرف به معاش حساب المواطن لكل مستفيد من الدعم هو اليوم العاشر من كل شهر من شهور السنة الميلادية، ولكن لأن اليوم العاشر من الشهر الميلادي “فبراير” يصادف يوم السبت الذي يُعد يوم عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية وفقًا للقانون المحدد فيتم ترحيل الصرف ليوم أو توفيرة قبل موعده بيوم، وقد تم تحديد أن صرف معاش حساب المواطن للمستحقين على الدعم سيكون في اليوم الحادي عشر من فبراير 2026 والذي هو يصادف يوم الأحد.