وزارة الشؤون البلدية والقروية توضح شروط وطريقة التسجيل في الإسكان التنموي

يود العديد معرفة شروط التسجيل في الإسكان التنموي، إذ أعلنت الحكومة السعودية عن إمكانية حصول المواطنين على وحدات سكنية وفق لمجموعة من الشروط والأحكام، وذلك من خلال برنامج الإسكان التنموي، ومن خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح لكم شروط التسجيل في برنامج الإسكان التنموي.

شروط التسجيل في الإسكان التنموي

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر كي يتمكن الفرد من التسجيل في برنامج الإسكان التنموي، وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

من الضروري أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

لا بد ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا.

يشترط أن يكون المتقدم من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

يفترض أن يكون المتقدم مسجل لدى الجهات الرسمية من ضمن فئة محدودي الدخل.

من الضروري ألا يكون للمتقدم سكن أو منزل.

بالنسبة للمطلقة، ولا بد أن يكون قد مر على طلاقها عامين.

خطوات التسجيل في الإسكان التنموي

يمكنك التسجيل في الإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اذهب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة سكني “من هنا”. انقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. اضغط على علامة التبويب “تسجيل جديد”. أدخل كافة المعلومات المطلوبة منك. انقر على أيقونة “متابعة”. اكتب رمز التحقق المرسل عبر الجوال المسجل في حساب أبشر. اضغط على علامة التبويب “تحقق”. قمّ بتسجيل كافة المعلومات المطلوبة منك. قم بقراءة كافة الشروط والأحكام، ومن ثمّ الموافقة عليها. انقر على زر “متابعة”. قم بتدوين رمز التحقق المرسل عبر الجوال الذي تم كتابته في الخطوة السابقة. اضغط على علامة التبويب “تصفح الصفحة الرئيسية”. انقر على الملف الشخصي الخاص بك من الصفحة الرئيسية. اضغط على علامة التبويب “التحقق من حالة الاستحقاق”. قم بقراءة كافة الشروط والأحكام، ومن ثمّ قمّ بالموافقة عليها. استكمل عملية الإقرار والتعهد المطلوبة منك. انقر على أيقونة “متابعة”. أدخل كافة المعلومات المطلوبة منك. اضغط على علامة التبويب “تأكيد”. ستتوجّه إلى صفحة بها كافة التفاصيل التي تتعلق بالأهلية. انقر على أيقونة “متابعة”، وذلك إذا كنت من مؤهلي الحصول على الدعم السكني. اضغط على علامة التبويب “تصفح السوق العقاري”. قمّ باختيار المشروع أو الوحدة السكنية. قم بالتواصل مع إحدى الجمعيات المعتمدة للحصول على الدعم.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية سطور مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على شروط التسجيل في الإسكان التنموي، كما تم توضيح كافة خطوات التسجيل في برنامج الإسكان التنموي.