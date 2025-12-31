- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1447 مع البدلات
طرحت الحكومة في السعودية سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات بالنسبة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضم أعضاء الهيئة العديد من الأفراد في العديد من التخصصات، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات.
سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس
تنقسم هيئة التدريس إلى 15 مرتبة وكل مرتبة منهم تختلف عن الثانية من حيث قيمة الراتب لهذا سوف نقوم بعرض سلم أعضاء هيئة التدريس:
|الدرجة
|معيد
|محاضر
|أستاذ أعضاء
|أستاذ مشارك
|أستاذ
|1
|6650
|8765
|12765
|16080
|18420
|2
|7065
|9275
|13335
|16745
|19155
|3
|7480
|9785
|13905
|17410
|19890
|4
|7895
|10295
|14475
|18075
|20625
|5
|8310
|10805
|15045
|18740
|21360
|6
|8725
|11315
|15615
|19405
|22095
|7
|9140
|11825
|16185
|20070
|22830
|8
|9555
|12335
|16755
|20735
|23565
|9
|9970
|12845
|17325
|21400
|24300
|10
|10385
|13355
|17895
|22065
|25035
|11
|10800
|13865
|18465
|22730
|25770
|12
|11215
|14375
|19035
|23395
|26505
|13
|11630
|14885
|19605
|24060
|27240
|14
|12045
|15395
|20175
|24725
|27875
|15
|12460
|15905
|20745
|25390
|28710
سلم اعضاء هيئة التدريس الجديد لغير السعوديين
سوف نعرض الرواتب التي تتعلق بهيئة التدريس غير السعوديين في الجدول التالي:
|التسمية
|الحد الأدنى للراتب بالريال السعودي
|الحد الأعلى للراتب بالريال السعودي
|العلاوة السنوية بالريال السعودي
|بدل انتقال بالريال السعودي
|بدل سكن بالريال السعودي
|أستاذ
|9100 + علاوة سنوات الخبرة
|13600
|سنوات الخبرة × 500
|600
|25000
|أستاذ مشارك
|7250 + علاوة سنوات الخبرة
|11300
|سنوات الخبرة × 450
|600
|25000
|أستاذ مساعد
|5600 + علاوة سنوات الخبرة
|9200
|سنوات الخبرة × 400
|600
|25000
|مدرس اللغة
|4080
|6880
|350
|500
|18000
|محاضر
|3400
|6550
|350
|500
|17000
سلم رواتب اعضاء الوظيفية التعليمية في السعودية
في الجدول التالي نعرض رواتب أعضاء الوظيفية في السعودية والتي تتمثل فيما يلي:
|الدرجة
|الأول
|الثاني
|الثالث
|الرابع
|الخامس
|السادس
|1
|4445
|5350
|6390
|7570
|8060
|9260
|2
|4745
|5715
|6825
|8080
|8570
|9855
|3
|5045
|6080
|7260
|8590
|9080
|10450
|4
|5345
|6445
|7695
|9100
|9590
|11045
|5
|5645
|6810
|8130
|9610
|10100
|11640
|6
|6340
|7570
|8970
|10625
|11140
|12900
|7
|6640
|7935
|9405
|11135
|11650
|13495
|8
|6940
|8300
|9840
|11645
|12160
|14090
|9
|7240
|8665 ر
|10275
|12155
|12670
|14685
|10
|7540
|9030
|10710
|12655
|13180
|15280
|11
|7840
|9395
|11145
|13175
|13690
|15875
|12
|8140
|9760
|11580
|13685
|14200
|16470
|13
|8440
|10125
|12015
|14195
|14710
|17065
|14
|8740
|10490
|12450
|14705
|15220
|17660
|15
|9040
|10855
|12885
|15215
|15730
|18255
|16
|9340
|11220
|13320
|15725
|16240
|18850
|17
|9640
|11585
|13755
|16235
|16750
|19445
|18
|9940
|11950
|14190
|16745
|17260
|20040
|19
|10240
|12315
|14625
|17255
|17770
|20635
|20
|10540
|12680
|15060
|17765
|18280
|21230
|21
|10840
|13045
|15495
|18275
|18790
|_______
|22
|11140
|13410
|15930
|18785
|19300
|_______
|23
|11440
|13775
|16365
|19295
|19810
|_______
|24
|11740
|14140
|16800
|19805
|20320
|_______
|25
|12040
|14505
|17235
|_______
|_______
|_______
تضم المملكة العربية السعودية العديد من الأفراد في هيئة التدريس من المواطنين والمقيمين، حيث توفر لهم سلم رواتب مختلف فيما بين المواطنين وغيرهم، ويكون الاختلاف على حسب الدرجة الوظيفية.