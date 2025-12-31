الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد 1447 مع البدلات

طرحت الحكومة في السعودية سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات بالنسبة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضم أعضاء الهيئة العديد من الأفراد في العديد من التخصصات، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز رواتب أعضاء هيئة التدريس الجديد مع البدلات.

سلم رواتب أعضاء هيئة التدريس

تنقسم هيئة التدريس إلى 15 مرتبة وكل مرتبة منهم تختلف عن الثانية من حيث قيمة الراتب لهذا سوف نقوم بعرض سلم أعضاء هيئة التدريس:

الدرجة معيد محاضر أستاذ أعضاء أستاذ مشارك أستاذ 1 6650 8765 12765 16080 18420 2 7065 9275 13335 16745 19155 3 7480 9785 13905 17410 19890 4 7895 10295 14475 18075 20625 5 8310 10805 15045 18740 21360 6 8725 11315 15615 19405 22095 7 9140 11825 16185 20070 22830 8 9555 12335 16755 20735 23565 9 9970 12845 17325 21400 24300 10 10385 13355 17895 22065 25035 11 10800 13865 18465 22730 25770 12 11215 14375 19035 23395 26505 13 11630 14885 19605 24060 27240 14 12045 15395 20175 24725 27875 15 12460 15905 20745 25390 28710

سلم اعضاء هيئة التدريس الجديد لغير السعوديين

سوف نعرض الرواتب التي تتعلق بهيئة التدريس غير السعوديين في الجدول التالي:

التسمية الحد الأدنى للراتب بالريال السعودي الحد الأعلى للراتب بالريال السعودي العلاوة السنوية بالريال السعودي بدل انتقال بالريال السعودي بدل سكن بالريال السعودي أستاذ 9100 + علاوة سنوات الخبرة 13600 سنوات الخبرة × 500 600 25000 أستاذ مشارك 7250 + علاوة سنوات الخبرة 11300 سنوات الخبرة × 450 600 25000 أستاذ مساعد 5600 + علاوة سنوات الخبرة 9200 سنوات الخبرة × 400 600 25000 مدرس اللغة 4080 6880 350 500 18000 محاضر 3400 6550 350 500 17000

سلم رواتب اعضاء الوظيفية التعليمية في السعودية

في الجدول التالي نعرض رواتب أعضاء الوظيفية في السعودية والتي تتمثل فيما يلي:

الدرجة الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس 1 4445 5350 6390 7570 8060 9260 2 4745 5715 6825 8080 8570 9855 3 5045 6080 7260 8590 9080 10450 4 5345 6445 7695 9100 9590 11045 5 5645 6810 8130 9610 10100 11640 6 6340 7570 8970 10625 11140 12900 7 6640 7935 9405 11135 11650 13495 8 6940 8300 9840 11645 12160 14090 9 7240 8665 ر 10275 12155 12670 14685 10 7540 9030 10710 12655 13180 15280 11 7840 9395 11145 13175 13690 15875 12 8140 9760 11580 13685 14200 16470 13 8440 10125 12015 14195 14710 17065 14 8740 10490 12450 14705 15220 17660 15 9040 10855 12885 15215 15730 18255 16 9340 11220 13320 15725 16240 18850 17 9640 11585 13755 16235 16750 19445 18 9940 11950 14190 16745 17260 20040 19 10240 12315 14625 17255 17770 20635 20 10540 12680 15060 17765 18280 21230 21 10840 13045 15495 18275 18790 _______ 22 11140 13410 15930 18785 19300 _______ 23 11440 13775 16365 19295 19810 _______ 24 11740 14140 16800 19805 20320 _______ 25 12040 14505 17235 _______ _______ _______

تضم المملكة العربية السعودية العديد من الأفراد في هيئة التدريس من المواطنين والمقيمين، حيث توفر لهم سلم رواتب مختلف فيما بين المواطنين وغيرهم، ويكون الاختلاف على حسب الدرجة الوظيفية.