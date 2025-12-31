الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكم اعلى حد للضمان المطور ومتى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي المطور؟

كم اعلى حد للضمان المطور ومتى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي المطور؟

إن الضمان المطور في المملكة العربية السعودية هو برنامج رائد يهدف إلى دعم الأسر والأفراد ذوي الدخل المحدود، وهو منظومة اجتماعية تسعى لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية، ومن الجوانب المهمة في هذا البرنامج هي تحديد حد أقصى للدعم الممنوح للأسر والأفراد المستحقين، سنستكشف في جريدة لحظات نيوز كم هو أعلى حد للضمان المطور وما يجب أن يعرفه المواطنون حول هذا الأمر.

كم اعلى حد للضمان المطور

الكثير من مستحقي الضمان الاجتماعي يرغبون في معرفة الحد الأعلى للضمان، ويمكنك التعرف على ذلك من خلال الجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الحد المانع للضمان فرد واحد 1100 فردين 1650 3 أفراد 2200 4 أفراد 2750 5 أفراد 3300 6 أفراد 3850 7 أفراد 4400 8 أفراد 4950 9 أفراد 5500

متى يسقط اسمك من الضمان الاجتماعي المطور

يمكن أن يسقط اسم المستفيد من الضمان الاجتماعي المطور في الحالات التالية:

إذا لم يقم المستفيد المؤهل بالمشاركة في برامج التأهيل والتدريب المقررة له.

إذا لم يتم تحديث البيانات وفقًا للإشعار الذي يُرسل من إدارة الضمان الاجتماعي المطور في غضون 30 يومًا من تاريخ الإشعار.

إذا زاد إجمالي دخل المستفيد عن الحد الأدنى المسموح به لاستحقاق المعاش.

إذا رفض المستفيد المشاركة في مقابلات العمل التي تُحدد له من قبل إدارة الضمان الاجتماعي أو عدم البحث في فرص التوظيف المتاحة لدى الحكومة السعودية.

إذا تنازل المستفيد بشكل طوعي عن استفادته من معاش الضمان أو في حالة وفاته.

إذا تم تجاوز أو عدم الامتثال لأحد الشروط الأساسية المنصوص عليها في لائحة الضمان الاجتماعي المطور.

إذا تم اكتشاف عدم دقة أو تزوير في البيانات المقدمة من قبل المستفيد.

هذه الحالات تظهر أهمية الامتثال للشروط والقوانين المنصوص عليها للحفاظ على استمرارية استفادة المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور.

حاسبة الضمان المطور

يتعين على المواطنين في المملكة العربية السعودية أن يكونوا على دراية بكيفية التحقق من مبلغ الدعم الذي قد يكونوا مستحقين له. يمكن القيام بذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم واتباع الخطوات التالية:

ابدأ بالدخول إلى منصة نظام الضمان الاجتماعي المطور “من هنا“. انتقل إلى تبويب حساب الدعم الموجود في أسفل واجهة المنصة. ابدأ بتسجيل معلومات البرنامج المطلوب وتحديد إجمالي الدخل الشهري لرب الأسرة. قم بإدخال المعلومات المتعلقة بالدعم الحكومي والدعم غير الحكومي إذا كانت هناك. قم بتحديد إجمالي الدخل التقاعدي لرب الأسرة إن وجد. حدد دخل دعم الإعاقة إذا كان ينطبق على الحالة. اختر عدد المنازل وحالتها إذا كانت تابعة للإسكان التنموي. قم بتسجيل عدد الأفراد التابعين لرب الأسرة. بمجرد إكمال المعلومات، انقر على تبويب “احسب” للحصول على مبلغ الدعم المحتمل الذي قد تكون مستحقًا له.

في الختام، يُعتبر الضمان المطور في المملكة العربية السعودية جهدًا حكوميًا هامًا لدعم الأسر والأفراد الذين يحتاجون إلى دعم اجتماعي، وبالرغم من أن هناك حدًا أعلى للدعم الممنوح، إلا أن هذا البرنامج يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستقرار الاجتماعي.