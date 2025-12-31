كيف استعلم عن قبول الحرس الوطني؟ نتائج القبول في الحرس الوطني 1447 برقم الهوية قبول الحرس الوطني

- 1/2
كيف استعلم عن قبول الحرس الوطني؟ وما هي شروط القبول في وظائف الحرس الوطني في السعودية؟ تعتبر وظائف الحرس الوطني السعودي واحدة من أكثر الوظائف المرموقة في المملكة، لذلك نجد أن الكثير من الشباب يرغبون في التوظيف بها، لذلك سوف نتعرف من خلال لحظات نيوز طريقة التعرف على نتيجة وظائف الحرس الوطني في المملكة.
كيف استعلم عن قبول الحرس الوطني
تكمن الإجابة على السؤال القائل كيف استعلم عن قبول الحرس الوطني، في متابعة الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للحرس الوطني السعودي “من هنا“.
- كتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول.
- كتابة رقم الهوية الوطنية بعناية.
- الضغط على خانة عرض النتائج.
- سوف تحتاج إلى الانتظار إلى بضع دقائق لكي تتمكن من التعرف على النتائج الخاصة بالقبول.
الشروط المطلوبة للالتحاق بوظائف الحرس الوطني
في إطار الحديث عن كيف استعلم عن قبول الحرس الوطني، يمكننا التعرف على شروط الالتحاق بوظائف الحرس الوطني عبر النقاط التالية:
- لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.
- الجنسية السعودية شرط أساسي للتقديم.
- يتم تجاوز شرط الجنسية، للشخص الذي نشأ مع أحد والديه خارج أراضي المملكة، الذي كان والده في عمل لخدمة المملكة.
- الحصول على الشهادة التعليمية المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المحددة.
- إذا كان متزوجًا، لا يتم قبول سوى المتزوج من سعودية.
- القدرة على نتجاوز الاختبارات الخاصة بالقبول والاختبارات الشخصية.
- التمكن من تجاوز الكشف الطبي الخاص بالقبول.
- لا يقل طول المتقدم عن 160 سنتيمتر.
- في حالة حصول المتقدم على الشهادة من خارج المملكة، يجب أن يتم اعتمادها من الجهة الحكومية المسؤولة.
- عدم العمل بأي وظيفة حكومية من قبل.
- أن تكون بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم سارية.
تعتبر وظائف الحرس الوطني واحدة من أهم الوظائف الموجودة في المملكة، ولكن يجب أن ننظر إليها إلى أنها ليست مجرد وظيفة، بل هي واجب مقدس، حيث لا يوجد أفضل من أن يقوم المواطن بخدمة وطنه.