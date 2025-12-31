الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 04:10 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةكيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 “noor.moe.gov.sa” برقم الهوية وأهم مميزاته

كيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 “noor.moe.gov.sa” برقم الهوية وأهم مميزاته

كيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 “noor.moe.gov.sa” برقم الهوية وأهم مميزاته هي ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يهتم العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بالتعرف على كافة تفاصيل نظام نور التعليمي الإلكتروني.

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر

نتعرف من خلال ما يلي على كيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 برقم الهوية بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التعليم السعودية “من هنا“. قم بالذهاب إلى نظام نور الموجود ضمن البرامج المعروضة من خلال الواجهة الرئيسية. اضغط على رابط التسجيل لولي أمر جديد. قم بإدخال سجل ولي الأمر مع تحديد اسم المستخدم واضغط على التالي. اختر خدمة تسجيل طالب جديد من خلال القائمة. قم حينها بتسجيل كافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم الهوية أو الإقامة الخاصة بالطالب، وتاريخ الميلاد. حدد صلة القرابة بين الطالب وولي الأمر. قم باختيار الصف الذي يدرس الطالب به. ثم قم بتبعئة جميع البيانات الخاصة بالطلب مثل الاسم، الجنس، الجنسية، جنسية الأم ورقم جواز السفر كذلك. حدد بيانات المدرسة والتي هي نوع المدرسة واسمها، الإدارة والمنطقة التابعة لها. قم بالاطلاع على جميع الشروط والأحكام ثم قم بالموافقة والإقرار عليها. قم حينها بإرسال الطلب.

أهم مميزات نظام نور التعليمي

في إطار التعرف على كيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 برقم الهوية، نتعرف من خلال ما يلي على أهم مميزات نظام نور التعليمي:

إمكانية تسجيل الطالب في أي مادة مفروضة عليه.

إمكانية الحصول على الشهادة النهائية للطالب وطباعتها كذلك.

يعمل نظام نور على إتاحة متابعة ملف الطالب من قبل ولي الأمر، من خلال التعرف على مستواهم الدراسي، نتائجهم، إلى جانب مشاركتهم في الأنشطة وغيرها من الأمور.

تسجيل الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة من النقل أو الفصول الصيفية.

تعتبر وسيلة إلكترونية تعمل على جمع الطلاب مع معلميهم بشكل سهل وبسيط وسريع كذلك.

بإمكان المعلم المشاركة في جميع المواد العلمية بمختلف الوسائل سواءً أكانت مقروءة أو مسموعة أو كلاهما.

ما هي طرق التواصل مع وزارة التعليم

في إطار عرض كيفية تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1447 برقم الهوية وأهم مميزات نظام نور التعليمي، فيرجى العلم بأنه في حال كان لديك أي نوع من أنواع الاستفسارات التي تتعلق بالنظام أو في حال كنت تواجه أي مشكلة خلال التسجيل أو خلال الاستخدام العام، يمكنك التواصل مع فريق الدعم في وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية من خلال الرقم 19996.

ربما تشاهد:

تعرف اكثر على منصة جود 1447 و أهم شروط التسجيل بالتفاصيلالارصاد توضح .. ما تأثير العاصفة المدارية تيج على السعوديةعاجل وزارة المالية: القرار الصحيح حول زيادة ألف ريال سعودي لكل موظف بأمر ملكي توضيح هامكيف اسوي وكالة عن طريق أبشر 1447 الشروط والأوراق المطلوبةخطوات التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية اون لاين 1447 للمستفيدين من المملكة العربية السعودية

قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بإطلاق نظام تعليمي يدعى نظام نور، والذي يعتبر ملتقى لكل من الطالب والمعلم وولي الأمر كذلك الذي يمكنه متابعة الجانب الذي يخصه في المشهد الدراسي القائم.