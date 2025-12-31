“وزارة التعليم” توضح شرط مهم للتخرج من الثانوية في نظام نور

الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 07:13 مساءً - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن نقطة مهمة للتخرج من الثانوية وهي رصد ساعات العمل التطوعي في مسارات نظام نور.

حيث وضحت الوزارة أن نظام نور أحد الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي تواكب التطور التكنولوجي، ويساعد النظام في تطوير العملية التعليمية.

رصد ساعات العمل التطوعي

ذكرت الوزارة أن العمل التطوعي لطلاب الثانوية في نظام نور يجب أن يتجاوز 40 ساعة لاستكمال أوراق التخرج من الثانوية العامة.

وتوفر الإدارة التعليمية إمكانية التطوع داخل المدرسة وخارجها طبقًا للبرامج والخطط الموضوعة بهذا الشأن.

وكشفت منصة نور عن هذا القرار بأنها تدعمه بشكل كبير؛ من أجل تعزيز المهارات والقدرات العلمية والتقنية لدى الطلاب.

أهمية نظام نور الإلكتروني

يعد نظام نور أحد الأنظمة التعليمية التي تعتمد عليها وزارة التعليم السعودية لتحقيق رؤية المملكة لعام 2030 في التعليم.

وقد أشادت الوزارة بدور نظام نور في تحسين العملية التعليمية حيث كان له أكبر الأثر فيما يلي: