كيف اطلع نتائج الطلاب نظام نور 1447 نظام نور للنتائج برقم الهويه فقط وزارة التعليم السعودي

لينك نظام نور للنتائج برقم الهويه

نتيجة لاقتراب موعد انتهاء الطلاب من أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن طريقة التعرف على النتائج حيث يتساءلون كيف اطلع نتائج الطلاب على نظام نور 1447 نظام نور للنتائج، لذلك من خلال موقع لحظات نيوز نقدم لكم خطوات الاطلاع على النتيجة من نظام نور.

كيف اطلع نتائج الطلاب على نظام نور 1447

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية منصة نور الإلكترونية لمساعدة الطلاب بجميع المراحل العمرية في إتمام الحصول على كافة الخدمات الخاصة بالعملية التعليمية.

وتأتي خدمة التعرف على النتائج في مقدمة الخدمات التي يوفرها نظام نور الإلكتروني، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى منصة نظام نور التعليمية “من هنا”. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. إدخال رمز التحقق الموجود على النافذة. الضغط على تسجيل الدخول. تحديد الفصل والسنة الدراسية التي يدرس بها الطالب. النقر على خدمة الانتقال إلى صفحة المعلومات. الضغط على إشعار نتيجة الطلاب.

موعد ظهور الفصل الدراسي الأول 1447

يتم الآن في هذه الفترة إجراء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل الدراسية بجميع مدارس المملكة العربية السعودية، حيث صرحت وزارة التعليم في وقت سابق أن الموعد المقرر للانتهاء من الاختبارات هو يوم غد السادس عشر من شهر نوفمبر الجاري.

على أن يتم الإعلان عن موعد صدور النتائج على جميع منصات وزارة التعليم فور الانتهاء من عملية التصحيح الإلكتروني واليدوي من قبل كبار المعلمين والمعلمات في جميع المدارس بجميع الإدارات التعليمية داخل المملكة.

خدمات نظام نور السعودي

يوفر نظام نور المقدم من وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الهامة والحيوية للطلاب والتي قد جاءت على النحو الآتي:

إمكانية متابعة الوالدين لمستوى أبناءهم.

تسهيل عملية التواصل بين المعلم والطالب.

توفير إمكانية استعلام الطالب عن نتيجة الاختبارات في كل ترم دراسي.

أخذ الغياب والحضور.

تصحيح الواجبات.

ومن المتوقع أن تعلن وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن الموعد النهائي لظهور نتائج الاختبارات الخاصة بانتهاء الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1447هـ خلال الأيام القليلة المقبلة على منصاتها الإلكترونية مثل نظام نور ومنصة مدرستي الرقمية.