الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:20 مساءً - موعد نزول دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر مارس 1447

لقد قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الموعد المحدد لنزول دعم الضمان الاجتماعي المطور وذلك داخل الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين في المملكة العربية السعودية، ولقد بات هذا البرنامج من البرامج الهامة للدعم بشكل شهري، وتعمل الوزارة على تقديم مثل هذه البرامج حتى تساعد الأفراد على تخطي كافة الأعباء في حياتهم والغلاء الذي تواجهه الأسعار لجميع السلع الرئيسية، بالإضافة إلى الحرص التام من الملك سلمان ابن عبد العزيز خادم الحرمين على التطوير من المستوى المعيشي لجميع المواطنين الذين لديهم الجنسية السعودية، لذلك تستطيع الاستعلام عن هذا الموعد من خلال البوابة الإلكترونية التابعة للحماية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام حول دعم الضمان المطور

لقد تم التأكيد من قبل الوزارة على حرصها الدائم في مسايرة هذا العصر، ولذلك تم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد على الحد من الازدحام الكائن داخل المكاتب الرسمية، ومن هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن دعم الضمان المطور والتأكد من موعد نزوله في الحساب البنكي الخاص وأيضًا معرفة الموعد المحدد للأهلية عن طريق الملف الشخصي وكذلك حساب المستفيد، ويحدث ذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب أولًا إلى الرابط الإلكتروني التابع للدعم والحماية الاجتماعية هنا .

ثم يتم تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بالنفاذ الوطني.

يتم بعد ذلك الوصول إلى حساب المستفيد والضغط على زر حالة الأهلية.

بعد إتمام مراجعة هذه الطلبات سوف يتم نزول الأهلية مع معرفة أحقية الحصول على الدعم أم لا، بالإضافة إلى المبلغ المستحق والذي سوف يتم تحديده وفقًا لعدد الأفراد في الأسرة وكذلك الراتب الشهري الخاص بهم.

في حالة عدم التأهيل أو الأحقية يمكن أن يتم تقديم طلب اعتراض على ذلك.

الموعد المحدد لنزول دعم الضمان المطور لشهر مارس 1447

من المعتاد أن يتم نزول الدعم الشهري للضمان الاجتماعي المطور في اليوم الأول من الشهر الميلادي، أما عن نزول الراتب في هذا الشهر فسوف يتم في يوم 29 من شهر فبراير الجاري، وذلك يعود إلى أن اليوم الأول من شهر مارس يصادف وجود إجازة رسمية داخل البنوك السعودية، ومن الممكن معرفة كافة التفاصيل من خلال الرابط الإلكتروني التابع للضمان الاجتماعي المطور.