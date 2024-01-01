شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى إحسان عبد القدوس.. عبد الحليم حافظ وفاتن حمامة أبرز أبطال رواياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس الذى يعد أحد أهم الأدباء والكتاب في تاريخ مصر، لما له من قيمة كبيرة وبصمة في عالم الأدب انعكست على السينما والدراما المصرية التي حملت بصمته بأهم أعمالها.

من أبرز الروايات والأعمال المأخوذة عن إحسان عبد القدوس فيلم "الوسادة الخالية" الذى قدم بطولته عبد الحليم حافظ، وشاركته البطولة لبنى عبد العزيز ومن إخراج صلاح أبو سيف.

أيضًا فيلم "إمبراطورية ميم" بطولة فاتن حمامة وأحمد مظهر وإخراج حسين كمال، والتي تدور أحداثه حول فاتن حمامة التي تجد نفسها أمام مسئولية كبيرة في تربية ابناءها الذين يكبروا ويضعوها أمام مفاهيم مختلفة عما تربت عليه.

أحد أهم الأعمال أيضًا فيلم "الراقصة والطبال" بطولة أحمد زكي ونبيلة عبيد، بعد ذلك يأتى فيلم "إبى فوق الشجرة" بطولة عبد الحليم حافظ ونادية لطفي وعماد حمدي، والذى أحدث ضجة كبيرة خلال فترة عرضه في السينما المصرية وحقق إيردات كبيرة

ربما لا يعلم كثيرون أيضًا أن فيلم "الراقصة والسياسي" الذى كتب السيناريو الخاص به وحيد حامد مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.

علاقة الأباء بأبناءهم لم تنحصر في أفلام مثل إمبراطورية ميم أو أبى فوق الشجرة، وإنما قدمها أيضاً في "لا تسألني من أنا" بطولة شادية، و"أنا حرة" بطولة لبنى عبد العزيز.

كما اشتهر إحسان عبد القدوس بأحد أهم أعمال الزعيم عادل إمام وهو فيلم "حتى لا يطير الدخان"، وبالنسبة لحرب أكتوبر فأشهر فيلم عنها مأخوذ عن كتاباته ممثلاً في فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" بطولة محمود ياسين ونجوى إبراهيم.