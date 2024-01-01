ميرنا وليد - بيروت - حلت المرنمة جومانا مدور ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 العلامية هلا المر، في حلقة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد من برنامج "نجوم الفن".

كشفت جومانا ماذا تطلب من الله كل عام في عيد الميلاد، وأشارت إلى أن "الله يرفض طلبك إن كان خارج مشيئته التي تكون الأفضل"، وأضافت "كلنا مشروع قداسة بين يدي الله".

كما تحدثت كيف تتصرف مع غيرة البعض منها ومع غيرتها من الأخرين، وكشفت كيف تختار ترانيمها وماذا قالت عن القديسين؟ وماذا قالت عن الخطايا وارتكابها؟

تفاصيل كثيرة تحدثت بها جومانا مدور تتابعونها في الحلقة المرفقة أدناه:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جومانا مدور: هكذا أتعامل مع الغيرة ولذلك قد يرفص الله طلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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