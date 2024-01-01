خاص بالفيديو- ثريا إسماعيل: "هناك شباب فقدوا الأمل بأن يكون لديهم مستقبل" وهذه رسالتها لتخطي التحديات

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة لافتة ومميزة، أقامت مؤسسة مينتور العربية عشاء خيري بحضور 300 ضيف حضروا لمواكبة عمل مينتور العربية في مجال تمكين الأطفال والشباب، ولدعم دورها في مجال تعزيز قدراتهم لحمايتهم من السلوكيات الخطرة التي أصبحنا نسمع عنها يوميا وتهدد الشباب بشكل كبير،

خصوصا في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي تمر.



قدّمت الحفل السيدة ماريانا وهبة، وأحيا الحفل كل من الموسيقي ميشال فاضل والفنان المصري أبو الذي تفاعل معه عدد كبير من الحضور على أنغام أجمل أغنياته نذكر "تلات دقات" التي أشعلت الأجواء ولمس أبو من خلالها حب الجمهور، وكم أنها أغنية مميزة في رصيده الفني.

وحضر المناسبة ايضا الشاعر نزار فرنسيس، الكاتب رامي كوسا، المخرج سعيد الماروق، والممثل كارلوس عازار.

موقع "الفن" تواجد في عشاء "مينتور" الخيري، وأجرينا عدد من اللقاءات، منها لقاء مع الرئيس التنفيذي لـ مينتور العربية ثريا إسماعيل الذي نعرضه اليوم، اذ تحدثنا معها عن المناسبة، الأعضاء في المؤسسة، رسالتها لكل شاب يصادف أي مشكلة إجتماعية في حياته.