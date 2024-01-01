شاهد سعود القحطاني يسأل ابن سارة الودعاني: من تحب أكثر أمك ولا أبوك؟.. هكذا أجاب الأخير

نشر مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني مقطعًا مرئيًا على حسابه في سناب شات، ظهر فيه مع زوج سارة الودعاني وابنها سعد.
في المقطع، مازح القحطاني سعدًا وسأله: “من تحب أكثر، أبوك أم أمك؟”.
أجاب سعد بعفوية: “أحب أبي أكثر”.
أثار هذا المقطع انتقادات من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذا السؤال غير مناسب للأطفال، حيث علق أحدهم: “أسوأ سؤال ممكن تسأله لطفل”، وعلق آخر: “سؤال غبي ماله داعي، أكره هذا السؤال منذ الطفولة”.
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