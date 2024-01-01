شاهد نجوى كرم تهنئ شيرين بمناسبة طلاقها

احتفلت النجمة المصرية، شيرين عبد الوهاب، مع محبيها برأس السنة الجديدة في مدينة دبي، حيث أطلت بروح معنوية مرتفعة، وذلك بعد أيام من انفصالها عن زوجها الفنان، حسام حبيب.

وفي كواليس الحفل الغنائي، هنأت المطربة اللبنانية نجوى كرم زميلتها قائلة “ألف ألف ألف مبروك على اللي حصل، وعلى كل شيء”، في إشارة إلى خبر طلاق شيرين.

وانهالت التعليقات الساخرة من ذكاء “شمس الغنية” وتلميحها عن خبر الطلاق، مؤكدين أن نجوى كرم تدعم زميلتها المصرية في قرارها، الذي جاء بعد خلافات وفضائح مع زوجها السابق شغلت الرأي العام المصري.

وكتبت إحداهن “قصدها ألف مبروك على طلاقها من حسام”.