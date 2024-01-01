شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة فاطمة المعدول تطمئن محبيها على صحتها عبر صفحتها الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأنت الكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول محبيها على صحتها وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك" منذ نصف ساعة: فاجأني مرض صعب سبب لي الذعر والخوف! وأجريت عملية صعبة! وخرجت بألم لا يحتمل!.. ولم يكن لدي أي أمل في الشفاء أو الحياة.

وأضافت في البوست: "ولكن سؤالكم عني وحبكم وعطفكم واهتمامكم وحتي زهوركم الذي وصلتني روائحها الجميلة في حجره مرضي اعطتني الأمل في الشفاء والحياة.. حقيقي أشكركم شكر بحجم الدنيا على حبكم وسؤالكم عني.. واعتذر عن عدم الرد لأني تحت تأثير المهدئات الشديدة وتقريبًا أنام أغلب اليوم.. أحبكم قوي ومتأسفة تعبتكوا معايا!.. حقيقي ماكنش قصدي".

وجدير بالذكر أن الكاتبة فاطمة المعدول خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية في 1970، وعينت بقصر ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1972، سافرت في 1977 في بعثة للمجر لدراسة مسرح الطفل، عملت مديرًا لقصر ثقافة الطفل في 1978، ومن ثم مدير إدارة ثقافة الطفل بالثقافة الجماهيرية في 1980، ومن ثم مدير عام المسرح القومي للأطفال في 1983، وكانت أول امرأة في منصب مدير عام ثقافة الطفل في 1996، وأصبحت رئيس المركز القومي لثقافة الطفل في 1998، وهي كتبت وأخرجت العديد من مسرحيات الأطفال، وألفت أكثر من 50 كتاب أدبي للأطفال في كل الأعمار، وأخرجت أعمال متنوعة مسرحية وسينمائية قصيرة، وكذلك أقامت وأشرفت علي ورش عمل ودورات تدريبية للعاملين في أدب الطفل وفنون الحكي ومكتبات الأطفال ومسرح الطفل (عرائس وبشري) والعديد من الورش المسرحية للأطفال المعاقين والأسوياء وقدمت أول مسرح للمعاقين في مصر.