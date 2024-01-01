شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيى حفل رأس السنة فى دبى ويغنى وسط جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفل ليلة رأس السنة في دبي وسط حضور جماهيرى كبير، ويعد الحفل تجربة مختلفة حيث غنى عمرو دياب وسط الجمهور واتسم بالبساطة والعفوية.

وقدم عمرو دياب باقة مميزة من أشهر أغانيه وهي: "يا أنا يا لاء، بحبه، ده لو اتساب، برج الحوت، أنت الحظ، يتعلموا، وياه، قمرين، وهتدلع"، وشهد الحفل حضور نخبة من نجوم المجتمع بدبي ومصر والوطن العربي ومن بينهم ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب".

وطرح الهضبة عمرو دياب أغنيات ألبومه الجديد "مكانك" الخميس الماضى، واحتوى الألبوم على 12 أغنية وهم "المعنويات مرتفعة" الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، تسجيل غناء م. شيري شكري، وميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس و بيوحشنا من كلمات تامر حسين، لحن مدين، توزيع أحمد إبراهيم، تسجيل غناء شيري شكري وميكس وماستر أمير محروس.

وسلامك وصلي كلمات محمد القاياتي، ألحان محمد يحيي توزيع أحمد إبراهيم و معرفش حد بالاسم ده من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن وتوزيع أحمد إبراهيم و ظبط مودها كلمات بهاء الدين محمد، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي. واخدين راحتهم" كلمات محمد البوغة، لحن محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم.

ومكانك كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أحمد إبراهيم و يا قمر كلمات مصطفى حدوتة، لحن عمرو دياب، توزيع وسام عبد المنعم و لوحدنا" كلمات تامر حسين، لحن عمرو دياب، توزيع أسامة الهندي.

والكلام ليك أنت كلمات تامر حسين، لحن محمد قماح، توزيع أسامة الهندى و ما تتعوضش بحد" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع شريف فهمي. ومابتغيبش كلمات ولحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم وفور طرح أغنيات الألبوم تصدر الفنان عمرو دياب تريند السوشيال ميديا.