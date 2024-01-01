شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يعتذر عن مسرحية "قمر الغجر" ويشكر الفنان أحمد الشافعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر الفنان جمال عبد الناصر، عن عدم المشاركة في مسرحية "قمر الغجر" من إخراج الدكتور عمرو دوارة، وذلك بسبب طول مدة البروفات فقد تجاوزت أكثر من سنة وكل فترة يحدد موعد للعرض ثم يؤجل.

وأوضح الفنان جمال عبد الناصر، أنه اعتذر للمخرج في توقيت مبكر قبل افتتاح المسرحية وشكر المخرج عمرو دوارة متمنيا له التوفيق في العمل الجديد مع كل فريق العمل ، كما شكر الفنان القدير أحمد الشافعي علي تفهمه للاعتذار متمنيا له النجاح والتألق في إدارته لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية .

وجدير بالذكر أن الفنان جمال عبد الناصر علي كان يقدم في أحداث العمل المسرحي شخصية " البرنس " وهو كبير الصيادين الذي يحل لهم مشاكلهم ويقف بجوارهم في الأزمات وكأنه هو نقيب الصيادين ، لما يتمتع به من شهامة وجدعنة ورجولة .

أوبريت "قمر الغجر" كتابة وإخراج عمرو دوارة عن فكرة للأديب محمود مكي، ويتضمن تسعة استعراضات بخلاف بعض الأغاني الفردية والثنائية، وكتب الأغاني الشاعر سعيد شحاتة، وقام بالتلحين ووضع الموسيقى التعبيرية الموسيقار أحمد الناصر، ويصمم الاستعراضات الفنان محمد زينهم (أحد نجوم فرقة رضا).

ويشارك بالبطولة والغناء والاستعراض نحو 30 ممثلا ومن بينهم: ميرنا وليد، علاء حسني، آمال رمزي، حسان العربي، وفاء السيد، عصام عبد الله، سيد عبد الرحمن، إبراهيم غنام، حسام رسلان، صابر عبد الله، مها عثمان، محمد زينهم، بهجت لطفي، محمد نيازي، أحمد مصطفي، بوسي الهواري، وهيئة الإخراج تتكون من: هشام الحصرى، بطرس عاطف، أحمد طارق، نانو مرسى، شمس شاهين.

الأحداث الدرامية تدور فى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.