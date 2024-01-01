صلح أصالة وأنغام بعد خلاف دام لسنوات بكواليس ليلة نجمات العرب.. لقاء بالأحضان والقبل

ميرنا وليد - بيروت - إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من كواليس ليلة نجمات العرب، لمصالحة الفنانتين أصالة و أنغام بعد خلاف دام بينهما نحو 4 سنوات، وحصلت المصالحة بحضور من الفنانين وبحضور الفنانة اللبنانية إليسا، وتقابلت أصالة وأنغام في كواليس الحفل وتبادلتا الأحضان والقبلات كعلامة على إنهاء العداوة الموجودة بينهما.



وفي وقت سابق، شاركت أصالة صورة لها عبر حسابها الخاص مع الجمهور، عايدتهم من خلالها بمناسبة حلول العام الجديد، وعلقت عليها بكلمات من الإمتنان والشكر حيث قالت: " كل عام وأنتم بخير، راحت سنه حلوه وصعبه ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا متل ماحملنا أحداث بشعه كمان فيه إيد تانيه طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا ينوروها ينضفوها ياخدونا معهم رحله جديده بهالسنه الجديده اللي بدعي ربّي تكون فيها بداية عداله لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّه ونعيش بسلام مانزعل لو ابتسمنا وماننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجايه بسعاده وإستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنه وكلنا سالمين".

